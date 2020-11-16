中共擬以國家分裂罪制裁台獨 王定宇：與多數台人為敵？
中共擬以國家分裂罪制裁台獨 王定宇：與多數台人為敵？
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-16 16:12:11
中共傳出將制定「台獨」頑固份子清單，對其採取嚴厲制裁。對此，民進黨立委王定宇稍早在臉書反擊稱，中國的「反分裂國家法」，主張「台灣是獨立的主權國家」和主張「中華民國是個主權獨立的國家」，都是犯了「國家分裂罪」，所以中國打算與台灣絕大多數人為敵嗎？
據香港大公報報導，中共正研擬制定「台獨」頑固份子清單，對那些涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣的頑固分子，及其金主等主要支持者，採取嚴厲制裁等有效措施，包括依據中國《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。對此，王定宇在臉書寫下，中國的「反分裂國家法」，主張「台灣是獨立的主權國家」和主張「中華民國是個主權獨立的國家」，都是犯了「國家分裂罪」，所以中國打算與台灣絕大多數人為敵嗎？
王定宇指出，蔡英文總統提出「我們已經是一個獨立的國家，我們叫做中華民國台灣」論述，根據 《新新聞》與《風傳媒》就台灣民眾認知的美中台關係於2020年9月份進行調查，調查結果顯示，有高達74.5％的台灣人接受蔡英文提出的「中華民國台灣」主張，如果再加上只接受「台灣」、或只接受「中華民國」的人，數字會更高，所以單以最小數字74.5%來推算，大約是1758萬人，所以...中共，你想幹嘛呢？
王定宇說，在中共的獨裁體制下，法律根本只是遮羞布，獨裁者說誰違法，誰就違法，要辦誰就辦誰。所以...還好台灣不是中國的一部分，我們台灣人不歸中共管喔！歸中共管的內蒙、新疆、圖博、香港都是淒慘落魄。中共這種無聊的恐嚇，嚇不了人，只會讓台灣人民更加厭惡中國而已！新聞來源為Newtalk 新頭殼