陳意涵曝工作最幸福時刻　簡嫚書擔心自己「不夠少女」

戲劇《她們創業的那些鳥事》演員陣容強大，除了有陳意涵、林心如、簡嫚書3位女主角之外，邱澤、藍心湄、李立群、林哲熹等人也將在戲劇中展現表演戰力，今（16）日2分鐘預告曝光，竟接連出現了宥勝、高捷、柯有倫、龍劭華、嚴藝文、庹宗華、羅時豐等台灣演藝圈老中青面孔，還能看見主持一姐陶晶瑩的身影，讓粉絲們又驚又喜。

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難得在戲劇中「軋一角」的陶晶瑩這次也在預告片中挑大樑主述：「你在工作中有感到幸福的時刻嗎？」向來對社會議題有專業看法的她，一語道破該劇拍攝初衷，為了每一個在工作過程中，掙扎於到底該不該追求自我的成就、選擇家庭還是事業的「她」而發聲。

林心如、陳意涵、簡嫚書在現實生活中，都是相對成功的女性，而對於在工作中感到幸福的時刻，3人各自有不同的看法。陳意涵坦言遇到好的故事和團隊，跟優秀的演員激發出不同的火花，結交到好朋友是最棒的事，身兼製作人的林心如則認為是看到好的題材、遇到好劇本，自己從頭到尾，從無到有，完成一部好的影視作品，且受到觀眾的喜愛即是幸福。





簡嫚書的認知是工作除了很務實的溫飽之外，是實踐自己、認識自己的一個必需，「透過工作中的挫敗與成就感，讓我知道了自己的渺小與偉大，明白自己存在的意義，這就是幸福」，由於她在劇中的角色設定是一位交際高手，一開口就是以撒嬌的口吻說「人家……」，跟她本人個性大不相同，不過她接演前並沒有掙扎，還開玩笑說：「想這種角色很久了，只擔心31歲的自己不夠少女。」（編輯：侯家瑜）

▲簡嫚書擔心自己不夠少女。（圖／可米提供）