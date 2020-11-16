《Running Man》涉虐待藝人！33條橡皮筋「綑宋智孝頭」

南韓人氣綜藝節目《Running Man》（RM）每集都有逗趣遊戲關卡，笑翻不少觀眾、深受海內外粉絲喜愛，但昨（15日）播出的最新一集中，製作單位想出橡皮筋綑頭的任務，觀眾見到宋智孝、全昭旻 、梁世燦等人的臉被橡皮筋套到變形、頻喊很痛與救命，怒批節目玩過頭，媒體更指製作單位涉嫌虐待藝人。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《RM》最新一集中，製作單位安排宋智孝、全昭旻 、梁世燦、SEVENTEEN的珉奎與HOSHI等人挑戰任務，只要在限時1分鐘內，臉上套上最多橡皮筋者，即可吃到老字號美食，率先挑戰的梁世燦質疑「套在臉上會斷掉吧？」在套的過程中也頻喊「很痛」，但仍套上30條，結束後表示「拿掉時很不舒服，但會促進血液循環」。 輪到宋智孝時，她套上33條橡皮筋，勝負欲讓梁世燦不禁吶喊，何必為了遊戲「做到這地步」；全昭旻不遑多讓，雖然遊戲過程狂喊「救命」、「我的眼睛要飛出來了」，最後以36條獲勝。該節目片段氣氛歡愉、眾人笑聲不斷，但觀眾見到藝人的臉全部扭曲變形，痛批節目「玩過頭」、「教壞小朋友」、「根本在虐待藝人」，引起討論。▲▼《Running Man》被批玩過頭、虐待藝人，宋智孝（上圖，下起）全昭旻 、梁世燦、珉奎與HOSHI的臉被橡皮筋套到變形。（圖／翻攝愛奇藝）