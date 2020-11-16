抱病到立院上班 葉毓蘭脫口「說不定是我最後一次質詢」
抱病到立院上班 葉毓蘭脫口「說不定是我最後一次質詢」
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-16 17:16:16
國民黨立委葉毓蘭健康亮紅燈，自月初透過臉書透露，右耳無法聽不見電話話筒聲音後，持續在臉書貼出躺在醫院接受治療的照片，甚至從台大醫院轉診到三軍總醫院。葉毓蘭今（16日）抱病現身立法院質詢時，甚至脫口「說不定是我最後一次質詢」。但葉毓蘭辦公室同仁事後表示，「誇張點了」，葉毓蘭目前仍在三軍總醫院接受高壓氧治療。
葉毓蘭昨於臉書說明，她在11月1日突然發現右耳聽不到電話，隔天到台大醫院耳鼻喉作聽力檢測後，被門診醫師告知右耳的中低頻很差 ，很像梅尼爾氏症的症狀 ，並開給最高劑量的膽固醇，接著找到耳鼻喉科名醫梁家光進行耳內注射， 但聽力仍持續惡化，因此被建議到三軍總醫院進行治療。葉毓蘭今站上質詢台時也提到，她為了到立法院質詢，今天清晨4點就起床。葉毓蘭質詢到一半，甚至稱，她今天因為抱病而來，說不定是她最後一次質詢，所以她一定要繼續把問題講完。讓正接受質詢的行政院秘書長李孟諺都祝福早日康復。
葉毓蘭質詢關切，引發爭議的行政院前發言人丁怡銘在向受害店家訂購百碗牛肉麵時，被發現打了行政院統編，丁怡銘稱這只是行政院秘書的習慣性誤打，請問這是丁怡銘個人的習慣、發言人室的習慣、還是行政院各處室的習慣？李孟諺回應，打統編的是訂貨單，不是發票，這應該就是疏失，因為實際上，真的要去使用機要費用要有發票，發票上要有統編，且要黏貼以後去申請才算完成程序。新聞來源為Newtalk 新頭殼