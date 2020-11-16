萊豬食安隱憂 侯友宜：萊豬最好不要進口
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-16 17:13:56
針對最近行政院發言人丁怡銘指北市牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，引發爭議，新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦今(16)日聯合視查捷運三鶯線進度受訪，侯強調民眾對萊豬疑慮未解，呼籲中央即時公布查察作業SOP；鄭表示，中央與地方在食安問題上須密切合作，希望中央做好相關管理流程。
侯友宜說，他最在乎的就是希望萊豬不要進口，就算要進口，也要做好嚴格把關，對於中央究竟要不要去美國查察？萊豬出貨的標示，及進口後整個加工廠的流程管控SOP標準流程如何做到位，他認為中央都應說明清楚，否則將影響地方民眾在外用餐意願。侯友宜強調，民眾對於萊豬的健康風險疑慮並未消失，進口豬肉到底能否嚴格把關，些這才是問題關鍵，距離萊豬進口剩下一個多月的時間，中央應該即時公布SOP作業流程 ，地方政府也一定會全力配合查察，尤其在人力及物力部份，中央應多考量萊豬進口可能造成的衝擊。侯友宜重申，他希望萊豬最好是不要進口，「 萊豬不進來，我就覺得非常好，面對國人健康一點都不能馬虎。」鄭文燦認為，從中央到地方在食安問題上必須要密切合作，才能確保食品安全跟國民健康，目前正在做從源頭到消費全流程的管理，當然有些細節仍需要充實，希望中央把這些制度環節做好之後，做好把關工作。