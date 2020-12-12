美食巷仔內／鮮甜貢寮鮑火鍋配絕美海景　遊東北角別錯過

貢寮地區風景秀麗，是許多國人北海岸旅遊的首選，更生產在地優質水產「貢寮鮑」，目前正值產季，沿岸地區也有許多餐廳主打貢寮鮑料理，遊客在瀏覽海岸風光時更能享用新鮮海產美食，玩得開心不怕餓肚子，是一大享受。

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貢寮鮑是貢寮地區養殖九孔及鮑魚的統稱，生長在東北角沿岸純淨海域，養殖過程中未使用任何藥物，且只餵食天然海藻，由於貢寮鮑肉質緊實，口感鮮甜Q彈，贏得許多好口碑。

遊玩貢寮地區秀麗景點的同時，也別忘了到當地的餐廳用正當季的美味貢寮鮑祭祭五臟廟，有兩間既能嘗鮮、亦能觀賞海景的特色餐廳，首先位於龍洞岬與澳底間的「海洋牧場」，是在東北角頗有名氣的觀景海鮮餐廳，除了無敵海景外，最大的特色便是餐廳旁的貢寮鮑養殖場及用自產的新鮮貢寮鮑製成的各式料理及產品，許多老饕都是為了一嘗現烤新鮮貢寮鮑的好滋味而特地驅車前來。

▲「海洋牧場」以現烤自養的新鮮貢寮鮑聞名。(圖/新北市政府提供)

另外則是位於馬岡漁港的極東秘境餐廳「靠海生活」，靠海生活以當地馬岡漁村著名的石頭屋景觀建築而成，為餐廳的一大特色，門前便是店家經營的貢寮鮑養殖場，壯麗海景加上產地直送的美味貢寮鮑料理，可享受視覺與味覺雙重饗宴的愜意，在食材安全及地產地銷的觀念漸漸受到重視的現在，遊客不妨在貢寮鮑的產季前來東北角遊玩，並到貢寮當地餐廳享用當季的美味。