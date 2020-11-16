大數據看流行音樂　線上演唱會網路聲量破5萬

新冠肺炎疫情衝擊流行音樂產業，2020年上半年，線下流行音樂活動包括演唱會、藝人商演、代言等受到衝擊最大。流行音樂業者在今年四至九月期間，舉辦超過30場以上的線上演唱會等活動，根據網路大數據調查，網路累積破50000則的聲量，網友選擇觀看線上演唱會的因素，主要為價格較低或免費，與在意演唱會的內容豐富度，以及網路穩定度等平台技術；另外比較線上演唱會的歌手聲量，五月天佔了七成以上的討論度。

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關於線上展演的形式，包含「單一歌手或樂團專場」與「多位歌手聯合音樂祭」。其中流行音樂業者選擇與外國平台商，或是與其他商業品牌聯名合作的各佔31%，以募款之名舉辦公益演唱會約13%，另有18%的歌手會直接選擇在社群平台上，開啟簡單的直播演唱會，此外8%則是結合新興科技的VR、5G技術的線上演唱會。大學生為主的論壇Dcard網友對「線上展演」討論熱烈，有網友提出「選擇觀看線上演唱會」的因素，主要爲線上比實體演唱會的價格低，甚至免費，或是可以與朋友一同拆票觀看；而在內容上，演唱會特效、歌曲編排、節目氣氛等內容豐富度，以及網路穩不穩定等平台技術，都是網友的考量原因。

今年四至九月超過三十場的展演中，五月天、劉若英、孫燕姿等人都透過線上演唱會跟粉絲進行互動，創造網路話題；郭富城、陳奕迅等人選擇與廣告平台方合作，以慈善募款的目的演出；KKBOX也在今年宣布結合線上、線下的「Live 計畫」，強調VR、5G技術，結合虛擬與實境的線上演出，嘗試突破台灣線上展演的創新技術。





第31屆金曲獎最佳樂團滅火器認為，「線上展演的多元管道，有助於唱片公司或歌手挖掘更多的新客群，也運用新興科技接觸網路族群，不過，線上展演的內容設定與呈現樣貌，對於過去專注在音樂創作的歌手來說，是一種全新的嘗試。」





五月天在五月舉辦的線上演唱會在各大社群平台進行直播，相關話題在網路累積數萬則聲量，其中95.7%在臉書、IG、YouTube等社群平台傳散，其餘多在PTT、Dcard等討論區擴散，網友的討論聚焦在「演唱會直播影片內容」、「五月天成員臉書發文」等話題上，總體熱度在網路上延續了一個星期的時間。其中最受到網友討論的，是演唱會以「預錄」形式播出；近八成的網友認為，「五月天在線上展演商業獲利模式不明確的前提下，舉辦高成本、高品質的演唱會，誠意十足」，但也有部分網友表示，預錄形式像是在看高畫質的音樂節目、MV，同時此次演出缺少與粉絲的直接互動。





相較於五月天的線上演唱會，劉若英與孫燕姿的「Live直播」線上演唱會，風格以溫馨、陪伴為主軸，歌手即時透過影音平台與網友進行互動，強化線上演唱會的「互動感」；YouTube網友表示，「Live直播」的線上演唱會貼近真實，相較於實體演唱會，線上演出能將歌曲的情感聚焦，讓觀眾能更專注在音樂的本質。





結合新興科技的線上演唱會部分，KKBOX透過VR、5G技術，協助歌手畢書盡打造結合虛擬與實境的線上演出，因演唱會主打「技術創新」，相較其他線上演唱會，「Bii線上演唱會」的熱門文章來源有50%是來自於科技新聞，3.7%的網友在Mobile01、卡提諾論壇、PTT討論區等3C、科技版，聚焦討論5G技術創新的部分，擴大接觸不同族群的受眾。





台灣的疫情逐步受到控制後，許多藝文表演陸續展開，九月至今，網路上有關線上展演的相關討論聲量僅剩2000多則，且大多以海外樂壇動態為主。流行音樂製作公司「新樂園」的製作人剃刀蔣認為，「演唱會的核心價值是群聚，這部份是線下演唱會無法被取代的；站在音樂的角度，線上演唱會的機制很難在短時間內成為商業模式。」





今年的流行音樂產業在疫情影響下，加速了新形態線上演唱會的多方嘗試，經由網路大數據觀察，線上演唱會創造出極高的網路聲量；目前線上展演在台灣的發展，多以廣告平台商贊助的演唱會為主，然而，線上演唱會能否走出新的商業變現模式，同時改變觀眾的視聽習慣，發展出創新的趨勢，還需要消費者與流行音樂業者持續進行市場測試。

（本篇觀測數據為潮網科技透過網路大數據系統運算之結果，範圍涵蓋社群、討論區、部落格以及各大新聞網站等共4萬多個網站來源。）