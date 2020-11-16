黑人來了！全新Podcast節目《肯尼NOW星球》首集將登場！
黑人來了！全新Podcast節目《肯尼NOW星球》首集將登場！
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-11-16 18:00:00
NOWnews最新籃球節目來了！從11月中開始，全新Podcast節目《肯尼NOW星球》將由新竹攻城獅總經理「Kenny哥」高景炎主持，喜歡聽他「密」語如珠、用最專業的角度來分析國內籃壇大小事的球迷絕對不要錯過，此節目也同時在《NOWnews》主網、SoundOn、Spotify、KKBOX、YouTube等各平台同步首播。
從今年5月才初次進行討論，到12月19日即將開始賽季首戰，台灣本土新職籃「P.League+」，甫剛創辦就以山呼海嘯之姿席捲國內籃壇，而當初為何有如此強大的決心去做這件事，由知名球評「Kenny哥」高景炎主持的NOWnews籃球新節目「肯尼NOW星球」，第一集也請來聯盟執行長陳建州，請他談談一些內幕和趣事。中職有「羅力條款」，而P.League+也不甘落於人後，「新台灣人」Quincy Davis未來將確定以本土球員的身分征戰聯賽，為我國籃壇開出第一個歸化球員滿一定年資就不以外籍球員計的先例。而這個特例未來會不會成為規則？節目之中將會透露。
此外，黑人也將首度透露創立職籃秘辛，還有大談當初跟肯尼相遇的過程，內容精彩，11月16日晚間8時請不要錯過。