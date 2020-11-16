阿媽跌倒嚇壞浩子　出道12年公開新身分

剛獲得金鐘主持人獎的浩子，其實出道

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年來最想當的是歌手。這些年因為節目主持而展露頭角並打開知名度。但他始終不忘埋在自己內心的音樂種子，前年與金曲歌王乱彈阿翔一起

主持

音樂類型節目《台灣金頌》後，也讓這顆音樂種子萌芽，在苦等多年後浩子終於一圓夢想，推出專輯《共你惜惜》。

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