阿媽跌倒嚇壞浩子　出道12年公開新身分

剛獲得金鐘主持人獎的浩子，其實出道12年來最想當的是歌手。這些年因為節目主持而展露頭角並打開知名度。但他始終不忘埋在自己內心的音樂種子，前年與金曲歌王乱彈阿翔一起主持音樂類型節目《台灣金頌》後，也讓這顆音樂種子萌芽，在苦等多年後浩子終於一圓夢想，推出專輯《共你惜惜》。 我是廣告 請繼續往下閱讀 浩子的《共你惜惜》專輯，專輯中收錄10首原創，詞曲全由浩子一人包辦，還找來今年榮獲金曲獎單曲製作人獎的謝銘祐，以及金曲歌王乱彈阿翔擔任製作人。專輯首波主打歌曲《共你惜惜》，創作背景故事是來自於浩子的阿媽，浩子阿媽年紀有點大，身體有點微恙，平常也沒有同住，無法時時刻刻關照，有一晚阿媽不慎跌到床底下，沒有力氣站起來，她以為那是自己最後一個晚上，好險隔天早上外傭發現趕緊攙扶，所以浩子想寫一首歌送給阿媽，讓阿媽可以放在床邊時時聽到他唱歌給她聽。浩子除了希望能藉由這首歌曲陪伴阿媽，這也是此次出專輯的中心概念－陪伴，希望透過音樂的力量給予對方適當的關懷與擁抱，2020年大家沉浸在大環境的負能量籠罩中，大家都辛苦了，浩子說：「我沒有辦法分擔大家的痛苦，我只能說 『哩來，我共你惜惜』，希望大家可以在得到疼惜與慰藉後，有再繼續努力的動力。」▲▼浩子推出專輯《共你惜惜》。（圖／時代創藝提供）