未入RCEP憂被邊緣化？王美花：換走別的路

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未入RCEP憂被邊緣化？王美花：換走別的路

記者許家禎/綜合報導

calendar_today2020-11-16 17:23:39｜update2020-11-16 17:24:22

▲經濟部長王美花。（圖／記者呂炯昌攝）
▲針對15國簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），對台灣造成的衝擊，經濟部長王美花做出說明。（圖／記者呂炯昌攝，NOWnews資料照片）
15國簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），各界關注台灣經貿發展是否會被邊緣化？而經濟部長王美花今（16）日指出，加入RCEP需要所有會員國同意，我國若要入會將面臨中國大陸的阻礙，強調應該思考如何保有台灣的競爭力，認為「這條路走不通，就走不同的路」，像「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP等。
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經濟部長王美花今日出席立院經濟委員會就「台美中新三角關係、台美經貿談判暨協助外國商務人士（經濟泡泡）專案申請入境執行現況」專案報告並備詢，不過多名藍綠立委關心RCEP將對台灣造成什麼樣的衝擊？尤其，對台灣石化、紡織、機械等傳統產業造成的衝擊，經濟部要如何提供協助？
其中更有立委質疑我國未加入RCEP是「失敗」，但王美花否認這樣的說法，她說，我國因為兩岸政治關係，入會將面臨中國大陸很大的阻礙，「如果中國大陸要求得先遵守九二共識和一國兩制才能入會，那麼國人可以接受嗎？」強調這是最根本的問題。
王美花指出，「這條路走不通，就走不同的路」，像「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP等。她進一步表示，目前統計出有2成多產業會有影響，將計畫在兩周內找業界溝通，並承諾在一個月內提出評估報告，目前政府方向是協助產業轉型升級來增加競爭力，將台灣打造成高階製程中心，並幫助多元布局與拓銷。
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