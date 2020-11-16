柯文哲推「結婚獎金」救生育？議員酸：應補助「進洞房」
柯文哲推「結婚獎金」救生育？議員酸：應補助「進洞房」
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-16 17:26:38
台北市長柯文哲今天（16日）下午進入議會進行市政總質詢。針對日前柯文哲拋出的「結婚補助」政策，持續引發外界熱議，民進黨台北市議員王閔生就質疑，結婚補助真能解決少子化？補助結婚是否倒果為因？王閔生更直言，若是要刺激生育率，市府是否還要推動「進洞房補助」？對此柯文哲回應，之所以提出結婚補助政策，是因台北市有高達35%的人不結婚，所以解決少子化，結婚是先決條件。
柯文哲日前出席活動時，表示現階段年輕人不結婚，是人口急速老化的主要原因，認為應該要加強推動結婚補助，而不是推行生產補助。柯文哲更直言，打算在年底研擬結婚獎勵等制度，強調結婚率高生育率就高。不過此番說法引發各界熱議，今天在台北市議會進行市政總質詢時，就被質疑「結婚不等於會生小孩」。王閔生強調，有沒有想過，其實民眾是覺得「敢生了」所以才結婚？等條件變好時才來生？自己不是反對結婚獎金補助，而是怕補助結婚結果對少子化也沒有幫助。對此柯文哲則認同王閔生的說法，表示獎金確實不是鼓勵結婚唯一的辦法，如何讓年輕人敢結婚，獎金也是很小的部分。而台北市議員林穎孟則引用數據，表示台灣的結婚率比日本及南韓等國家都高，但生育率卻相對最低，質疑鼓勵結婚無法提升生育率。林穎孟強調，促進生育率的出發點是好的，但結婚與生育與否並沒有絕對關係，希望市府可以重新思考結婚獎金的政策，把錢花在刀口上。