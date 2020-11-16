影／畢業生返校！藥癮戒治同時治療C肝

衛生福利部彰化醫院舉行一場特別的「畢業生返校活動」，參加者捲袖抽血、填問卷，他們都是美沙冬替代療法合併C肝的藥癮個案，這1年多來接受藥癮戒治的同時也進行C肝治療，彰化醫院特開了早安門診，在上班前完成看診，已經治好C肝的他們今（16）日「返校」追蹤肝功能。

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▲彰化醫院特開了早安門診。已經治好C肝的病友「返校」追蹤肝功能，氣氛溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.16）

× ▲彰化醫院特開了早安門診。已經治好C肝的病友「返校」追蹤肝功能，氣氛溫馨。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.16）

彰化醫院院長曾孔彥及肝膽腸胃科主任楊智超、醫師王棋新及精神科主任梁孫源、醫師王鴻松、蕭銘鴻、陳羿行等參與的跨科別醫護人員到場與會，他們歡迎上百位已經治好C肝的藥癮者再回來檢驗肝功能。

美沙冬替代療法合併C肝者雖然已經驗不到C肝病毒，但因為在C肝治癒前，很多人的肝臟已經存在纖維化的狀況，後續仍有發生肝癌的機會，也要定期追蹤肝功能，因此舉辦這場畢業生返校活動，加強衛教知識，並現場抽血檢驗，安排他們做超音波檢查。

▲衛生福利部彰化醫院舉行一場特別的「畢業生返校活動」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.16）

× ▲衛生福利部彰化醫院舉行一場特別的「畢業生返校活動」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.16）

曾孔彥指出，彰化醫院今年針對美沙冬替代療法者進行C肝檢驗，C肝病毒陽性率高達80%，是C肝的特殊高危險族群，要消除C肝，這一群人可以說是最後一哩路，相當重要，彰化醫院對此還啟動跨科合作，今年做到了96%的治療率，除此之外，他們已經和草屯療養院精神科合作治療C肝，也將跨到該院的美沙冬替代療法藥癮者。

肝膽腸胃科主任楊智超表示，藥癮患者常在經濟狀況考量下，無法請假配合門診治療，也容易中斷，所以他們特別在早上七點半就開設早安門診，讓美沙冬替代療法的患者到醫院喝美沙冬時，可以先來看診，看診完後再安心去上班，109年總計檢驗了210人，其中C肝病毒陽性者151人，有145人完成治療。

▲彰化醫院今年針對美沙冬替代療法者進行C肝檢驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.16）

× ▲彰化醫院今年針對美沙冬替代療法者進行C肝檢驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.16）

楊智超說，彰化醫院1年多前即開始進行院內肝膽腸胃科、精神科及感染科的跨科合作，針對正進行美沙冬替代療法的藥癮者篩檢C肝及治療，小雲(化名)指出，她已經沒有C肝病毒了，感謝醫護人員讓她在戒治毒品過程中同時治療C肝，她很高興，小龍(化名)說，治好C肝讓他人生重新開始。