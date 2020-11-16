美中關係成重要議題　CNN：拜登曾主張不應為台灣開戰

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美中兩國的分析人士仍在觀察拜登是否會延續川普強硬得對中政策，或是重新建立華盛頓與北京之間的關係，觀察中國官媒可見，共產黨高層也在密切關注美國政府未來的走向。官媒《環球時報》評論寫道，中國不該對拜登緩解中美關係抱有幻想，但也不該減弱其改善雙方關係的想法，推測未來美國會加強將中國作為競爭對手來防範。
目前拜登的過渡團隊對中國還沒有發表聲明，不過拜登長期在外交領域工作，包括 2001 年在推動中國加入世界貿易組織（ WTO ）時扮演重要角色，分析家根據過去的紀錄，推測拜登可能應對美中關係挑戰的方式。
拜登在 2009 年至 2017 年時擔任前總統歐巴馬（ Barack Obama ）的副手，雖然當時中國的經濟、軍事實力正在快速崛起，但歐巴馬認應與中國維持穩定關係，拜登在此期間多次訪問中國已爭取中方的支持，包括制止朝鮮（北韓）發展核武器。2013 年拜登訪問中國領導人習近平，並被稱呼為「中國的老朋友」。
但《 CNN 》指出，拜登對中國的態度有明顯的轉變，在 2 月民主黨內初選時，拜登稱習近平是個「惡霸」（ thug ）並要求北京必須遵守規則，並同時反擊川普政府「被中國戲弄」。而民主黨最顯著的轉變就是 2020 年 8 月的黨綱刪除了「一中政策」（ One China ），改為「民主黨信守對《台灣關係法》的承諾，將持續支持台海兩岸議題在符合台灣人民願望，與最佳利益的情況下和平解決」。
在台灣問題上，過去 1 年川普政府大力加強與台灣的關係，包括對台軍售、衛生部長等官員訪台；《 CNN 》指出，拜登也長期支持台灣以及其民選政府，並在 1979 年投票贊成《台灣關係法》。
2001 年時任參議員的拜登在一則聲明中寫道「美國有意幫助台灣維持其民主」但明確表示「美國沒有保護島嶼（台灣）免受攻擊的義務」並指出，總統不應該放棄台灣，也不應該捲入台海戰爭。《 CNN 》分析認為，拜登在競選過程、或自他的過渡期開始以來，並未就台灣問題進行過廣泛討論，但是沒有跡象表明拜登打算放棄川普的政策。拜登曾在 2020 年 1 月向成功連任的蔡英文表達祝賀，台灣方面也在 11 月回報。
而對於新疆、香港人權議題，逃亡海外的維吾爾族曾經表達對拜登的擔憂，認為他對北京可能不夠強硬。但《 CNN 》認為，根據拜登團隊以及民主黨曾經的聲明，顯示無法容忍中國的行為，拜登政府可能進一步採取行動，拜登曾經在黨內初選中，指責習近平將上百萬名維吾爾族關押在集中營內。