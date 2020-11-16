教部網站「iLove」反性平遭痛批　范雲：在教當恐怖情人

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范雲強調，接到民眾陳情時，立刻要求教育部下架這個網站，但目前教育部只暫時關閉網頁， 尚未全面檢視網站，不放心的家長們繼續反應他們對這個網站傳播錯誤訊息的擔憂，但教育部終身教育司卻堅持「看起來網站只有部分遊戲和測驗可能有問題，其他都沒問題」，只暫時關閉了某些測驗和遊戲的內容。
范雲也抨擊，該網站其他內容也有問題，網站的「達人說」專題也有很多錯誤，不僅斷章取義、刻意曲解研究論文的內容，散播不正確的性教育及情感教育，甚至還鼓吹已被聯合國證明無效、違反性別平等 的「守貞教育」，「讓愛有跡可循」測驗，甚至把認識伴侶的程度，說成是「愛及在乎的證明」，必須要知道伴侶最難堪的事、童年最糟糕的事等等，才能獲得高分，才是有愛，照這種「因為我愛你，所以我應該要知道你的全部」觀念去經營感情，可能只造成彼此的心靈受創。
不僅如此，范雲指出，還有男女大不同部分，問現代社會男生真辛苦，結果贊成的很多，甚至出現「男追女隔層山，女追男隔層紗」一樣都贊成，也不說這調查到底要幹嘛？質疑是在複製性別刻板印象，另外，親子教育則把小孩當工具稱「是將來以後可以照顧老人家、家長」，所以生小孩很好。
教育部長潘文忠則回應，會請督導的次長全盤檢視、儘速改正。