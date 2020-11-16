名家論壇》單厚之／一碗牛肉麵，如何動搖國本？

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為了保丁怡銘，行政院長蘇貞昌親自帶著丁怡銘上門吃麵賠罪，但卻被鄉民形容像是小學生打架，要家長帶著出面賠罪。而且丁怡銘明明錯罵的是小老闆開的新海路總店，蘇貞昌卻帶著丁去重慶路老店向老老闆賠罪，讓人覺得誠意不足。
事情延燒幾天，丁怡銘連過往的感情糾紛都被名嘴跟鄉民挖出來，讓綠營更難以開口替他辯護；只要替他多說兩句，難免被認為道德標準跟丁一樣，想要的效果沒達到，卻無端惹得一身腥。
如果不是因為丁怡銘的事件，行政院小編成為網軍中央廚房的疑雲，原本已經翻篇了，卻因為此事讓藍軍有了重新炒作的理由。內政委員會今天排定行政院秘書長李孟諺跟丁怡銘進行專案報告，雖然丁怡銘已經請辭不用出席，但李孟諺卻被K的滿頭包。
民進黨立委沈發惠在內政委員會替政院辯護，卻因為一句「立委學養不高，讀一大疊文字就覺得煩，所以需要哏圖跟懶人包」，也被在野黨大肆嘲諷。
因為牛肉麵跟之前的哏圖，網紅焦糖哥哥被鄉民公認是綠營網軍側翼，又因為台大學生輕生事件不當留言關了臉書粉專，甚至連他經營的餐廳都被鄉民洗一星負評。像焦糖這樣的網紅，經過這一連串密集的出包，即便將來粉絲團重啟，影響力、公信力都必將大不如前。
經此一役之後，民進黨所謂「美牛已經吃很久，沒有道理反美牛」的整套論述，都完全破功、不能再用，任何重提這個論述的人，都難逃製造「假新聞」的指責。
更荒謬的是，當民眾檢舉丁怡銘涉嫌違法散步假訊息時，刑事局卻以未構成「惡、假、害」的要件拒絕受理。丁怡銘懷抱著「惡」意、以「假」消息指責店家、造成店家的傷「害」，雖然已經道歉澄清，但如果這樣不算是「惡假害」，難道還是「真善美」嗎？
當然，丁怡銘的「假訊息」案到了法院，最終也未必有事。但刑事局第一時間拒絕受理，難免落個「只准州官放火、不許百姓點燈」之譏，將來綠營再要指控任何「假新聞」時，力道跟立場都會大打折扣。
而當行政院無法否認有所謂的「中央廚房」、政府主導製造攻擊哏圖時，所謂「迷因」工程就差不多完蛋了。政府原本聲稱的快速澄清，都會被當成是造謠、網軍，拿人民納稅錢行一黨之私，不僅事倍功半，甚至可能是適得其反。
物必自腐而後蟲生。丁怡銘當然沒有這麼偉大，一個人能搞垮民進黨所有的論述、網軍、網路影響力。丁怡銘只是剛好是那個破口，讓民進黨所有積累的問題，一次翻上台面，暴露在眾人之前。
長期以來，民進黨過度信賴、依賴網路的力量，即便選舉已經結束，仍舊習慣用網路來形塑輿論跟風向；甚至是濫用網路的力量，動輒攻擊在野黨以掩飾施政的缺失，不斷撕裂社會、擴大裂痕，卻從不檢討自己的缺失。長此以往，自然是贏了聲量、輸了民心，贏了戰役、輸了戰爭，表面上看似一片榮景，底下卻是坑坑洞洞，踩錯一腳就重摔一跤。
哏圖中央廚房、牛肉麵、刑事局，不只打破民進黨執政能力的想像，更讓民進黨失去了統治的道德至高點。這是民進黨網路優勢衰退、話語權流失的開始，而不是結束。
●作者：單厚之／資深媒體人
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