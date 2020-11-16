名家論壇》單厚之／一碗牛肉麵，如何動搖國本？

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

名家論壇》單厚之／一碗牛肉麵，如何動搖國本？

文/單厚之

calendar_today2020-11-16 18:00:14

▲皇家傳承牛肉麵捲進瘦肉精風波意外成為討論焦點。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵臉書）
▲行政院發言人丁怡銘「牛肉麵失言」引發爭議，昨日（15）丁怡銘為失言請辭但後續風波仍不斷延燒。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵臉書）
撐了 3 天，行政院發言人丁怡銘昨晚終於請辭獲准。臨別秋波，丁怡銘又搞出個簡訊風波，結果被牛肉麵店老闆打臉，說自己沒傳簡訊安慰丁怡銘，讓民進黨政府的形象再次蒙塵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我們如果把時鐘回撥到一周之前，應該沒有人能想到到，小小一碗牛肉麵，居然引發了這麼大的政治風波。原本還在勢上、看似無往不利的民進黨，短短幾天之內就在網路上會潰敗到這般田地，一點小事都被放大檢驗，喝個冷水都塞牙。
為了保丁怡銘，行政院長蘇貞昌親自帶著丁怡銘上門吃麵賠罪，但卻被鄉民形容像是小學生打架，要家長帶著出面賠罪。而且丁怡銘明明錯罵的是小老闆開的新海路總店，蘇貞昌卻帶著丁去重慶路老店向老老闆賠罪，讓人覺得誠意不足。

事情延燒幾天，丁怡銘連過往的感情糾紛都被名嘴跟鄉民挖出來，讓綠營更難以開口替他辯護；只要替他多說兩句，難免被認為道德標準跟丁一樣，想要的效果沒達到，卻無端惹得一身腥。

如果不是因為丁怡銘的事件，行政院小編成為網軍中央廚房的疑雲，原本已經翻篇了，卻因為此事讓藍軍有了重新炒作的理由。內政委員會今天排定行政院秘書長李孟諺跟丁怡銘進行專案報告，雖然丁怡銘已經請辭不用出席，但李孟諺卻被K的滿頭包。

民進黨立委沈發惠在內政委員會替政院辯護，卻因為一句「立委學養不高，讀一大疊文字就覺得煩，所以需要哏圖跟懶人包」，也被在野黨大肆嘲諷。

因為牛肉麵跟之前的哏圖，網紅焦糖哥哥被鄉民公認是綠營網軍側翼，又因為台大學生輕生事件不當留言關了臉書粉專，甚至連他經營的餐廳都被鄉民洗一星負評。像焦糖這樣的網紅，經過這一連串密集的出包，即便將來粉絲團重啟，影響力、公信力都必將大不如前。

經此一役之後，民進黨所謂「美牛已經吃很久，沒有道理反美牛」的整套論述，都完全破功、不能再用，任何重提這個論述的人，都難逃製造「假新聞」的指責。

更荒謬的是，當民眾檢舉丁怡銘涉嫌違法散步假訊息時，刑事局卻以未構成「惡、假、害」的要件拒絕受理。丁怡銘懷抱著「惡」意、以「假」消息指責店家、造成店家的傷「害」，雖然已經道歉澄清，但如果這樣不算是「惡假害」，難道還是「真善美」嗎？

當然，丁怡銘的「假訊息」案到了法院，最終也未必有事。但刑事局第一時間拒絕受理，難免落個「只准州官放火、不許百姓點燈」之譏，將來綠營再要指控任何「假新聞」時，力道跟立場都會大打折扣。

而當行政院無法否認有所謂的「中央廚房」、政府主導製造攻擊哏圖時，所謂「迷因」工程就差不多完蛋了。政府原本聲稱的快速澄清，都會被當成是造謠、網軍，拿人民納稅錢行一黨之私，不僅事倍功半，甚至可能是適得其反。

物必自腐而後蟲生。丁怡銘當然沒有這麼偉大，一個人能搞垮民進黨所有的論述、網軍、網路影響力。丁怡銘只是剛好是那個破口，讓民進黨所有積累的問題，一次翻上台面，暴露在眾人之前。

長期以來，民進黨過度信賴、依賴網路的力量，即便選舉已經結束，仍舊習慣用網路來形塑輿論跟風向；甚至是濫用網路的力量，動輒攻擊在野黨以掩飾施政的缺失，不斷撕裂社會、擴大裂痕，卻從不檢討自己的缺失。長此以往，自然是贏了聲量、輸了民心，贏了戰役、輸了戰爭，表面上看似一片榮景，底下卻是坑坑洞洞，踩錯一腳就重摔一跤。

哏圖中央廚房、牛肉麵、刑事局，不只打破民進黨執政能力的想像，更讓民進黨失去了統治的道德至高點。這是民進黨網路優勢衰退、話語權流失的開始，而不是結束。

●作者：單厚之／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

修憲廢考監懂多少？

修憲廢考監懂多少？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀