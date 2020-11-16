胡麻季登場在即　黃偉哲邀鄉親來擔露館一網打盡農特精品

台南市西港區「胡麻嫂黑麻油」連續14年榮獲台灣農業百大精品獎，堪稱為胡麻界的奧斯卡，更是民眾秋冬進補的最愛，2020胡麻季產業文化活動西港場即將於本週六、日舉行，西港區農會打造的「胡麻嫂擔露館」今(16日)開幕，台南市長黃偉哲特地出席為胡麻季產業文化活動熱身。

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黃偉哲表示，謝謝所有辛苦的農民種出這麼好的胡麻，也感謝西港農會用了很多創意與巧思，將胡麻開發出多元產品，成就最好的胡麻伴手禮品牌，西港胡麻節一年比一年辦得更精彩，搭配國旅大爆發希望能夠吸引許許多多消費者關注的眼神，最重要的是能夠成功把台南胡麻銷售得更好，讓胡麻產品的消費熱潮更盛況可期。

西港是台灣主要的胡麻產區之一，農會致力推廣胡麻產業，開發許多優質的胡麻產品，其中黑麻油連續多年榮獲台灣農業百大精品獎。為了方便消費者選購優質農漁產品，西港區農會在胡麻聚落內打造「農業百大精品-胡麻嫂擔露館」，除了展售西港當地的優質胡麻產品，亦上架全台農漁會百大精品，藉由共同行銷達到農業六級產業化，更讓胡麻產業得以永續經營。



▲「胡麻嫂擔露館」裡有全台優質農漁業製品，種類齊全、特色豐富（圖／記者林怡孜攝，2020,11,16）

農業局長謝耀清指出，因應民眾消費習慣改變及疫情導致國內旅遊能量持續上升，西港區農會今年在後營倉庫建立全台唯一以胡麻產業為主題的胡麻聚落，結合聚落內原有的胡麻油加工廠、胡麻料理餐廳－穀倉餐廳、胡麻產業館－胡麻嫂故事館，搭配農村食農體驗旅遊及胡麻季產業文化活動，藉由提供更多樣化的胡麻產業及食農相關知識，吸引外地消費者，促進地產地消，增加農民收益。





西港區農會理事長黃仁良表示，「胡麻嫂擔露館」開幕結合11月21日、22日西港胡麻季產業文化活動，21日晚上也有音樂晚會，並於胡麻季期間全館百大精品皆享9折起優惠，農會胡麻系列產品88折，胡麻季期間現場還免費提供限量麻油料理，歡迎民眾來胡麻聚落品嘗西港胡麻的美味。