中職／職棒不可能只打一年 雙冠王林安可：明年拚金手套
中職／職棒不可能只打一年 雙冠王林安可：明年拚金手套
記者鍾東穎/桃園報導
calendar_today2020-11-16 18:07:21
統一獅外野手林安可堪稱今年最大贏家，不僅球隊奪冠，自己更拿下打擊雙冠王、最佳九人，並雙料入圍年度MVP和新人王，今(16)晚頒獎典禮前，被問到菜鳥年就包辦多項大獎，林安可認為，「職棒不可能只打一年」明年挑戰金手套。
「職棒不可能只打一年，明年不會沒有目標。」對於今年包辦多項大獎，林安可沒有失去新賽季的動力，「可以挑戰金手套，這應該是最難的，守備要加強很多地方，站位和判斷都要學習。」林安可今年以32轟、99分打點拿下打擊雙冠王，得分90分並列第四，134支安打並列第七，已有最佳外野手獎入袋，也最被看好拿下新人王，若能在奪新人王和年度MVP，將是史上第5人。
過去曾有1999年曹竣崵、2005年林恩宇、2009年林益全及2016年的王柏融達成此成就。
林安可的年度MVP競爭對手為中信兄弟洋投德保拉、野手周思齊；新人王則和中信兄弟江坤宇、吳俊偉共同角逐。
對於今晚是否會再多添得幾座獎盃，林安可沒有多想，「開季原本都沒想到會得獎，就順其自然。」