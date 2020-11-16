與鄭文燦視察三鶯線 侯友宜：讓民眾有完整路網
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-16 18:38:12
新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今(16)日下午一同視察捷運三鶯線延伸八德段工程進度及周邊道路拓寬計劃，談到未來三鶯線延伸至桃園市，是否會出現雙北對於環狀線經營權之爭的問題，鄭文燦表示，這條線確實要交給新北捷運局來營運，就像機場線是桃園佔比較多，就由桃園來營運是一樣的。
侯友宜指出，就像桃園機捷行經在新北市需要增設A2a、A5a兩站，每一條捷運一定會跨縣市，以民眾的方便、快速、安全做決定來面對民眾需求，感謝桃園市把三鶯線交給新北市營運，「我們兩個市長面對所有的問題只有一個想法，讓民眾真的有一個完整的路網，搭乘捷運、使用交通方便。」鄭文燦以機場線為例表示，機場線是經過了雙北，但是是由桃園捷運公司營運，所以三鶯線延伸八德段會由新北市政府來營運沒有問題，工程預算由桃園市政府編列、新北市代辦，桃園市有信心，新北團隊也把它做的很好。至於爭議許久的環狀線經營問題，侯友宜表示，新北市捷運公司所經營的淡海輕軌，一年內營運成長了42%，營運績效非常好，新北環狀線都在新北境內而且由新北市府自己出資，只是委託台北捷運公司經營，一切都是照合約來走。