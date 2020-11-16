影／首場民間參與鹿港轉運站BOT案招商說明會

彰化縣「鹿港轉運站新建營運移轉案」將公告招商，彰化縣長王惠美今（16）日在台北天成大飯店舉辦說明會，王惠美說，預計12月份正式公告招商，明年完成綜合評選與簽約，簽約後4年內興建完成並開始營運。

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▲鹿港轉運站BOT案,招商說明會,縣長王惠美親自主持說明會 。（圖／彰化縣政府提供，2020.11.16）

× ▲鹿港轉運站BOT案,招商說明會,縣長王惠美親自主持說明會 。（圖／彰化縣政府提供，2020.11.16）

「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，吸引力麗集團、麗寶集團、晶華酒店以及新光、秀泰影城都派員參加，業者關心未來影城、商場以及飯店的實際配置，也詢問捷運是否會到彰化甚至延伸到鹿港，以便在蓋建物時預留空間。

有多家企業出席說明會，縣府與廠商充分溝通，彰化縣府工業處長林漢斌說，許多經驗豐富的影城、飯店集團都派人到場了解，因目前縣府訂的許可年限是50年，有業者提出若營運良好是否可有再延長20年的機制，業者也可提出關於影城、商場、美食街等配置規劃，也有業者擔心在地客運業者的整合問題，這部分縣府會協調運作。

▲鹿港轉運站台北招商說明會-台北市彰化同鄉會理事長提問。（圖／彰化縣政府提供，2020.11.16）

× ▲鹿港轉運站台北招商說明會-台北市彰化同鄉會理事長提問。（圖／彰化縣政府提供，2020.11.16）

彰化首座複合型轉運站，縣長王惠美親自主持說明會，她表示，鹿港生活圈包括鹿港及鄰近的福興、埔鹽、和美、芳苑等，總計約有30萬人，每年觀光人潮達800萬人次，鹿港轉運站將採BOT促參案模式進行招商，興建地下2層汽車停車場，1樓為客運轉運車站，規劃9座大客車月台，2到10樓規劃旅館、商場、影城等附屬事業，預估可帶動民間投資18億元。

國有財產署組長劉芸真指出，鹿港轉運站BOT案招商的這筆地，彰化縣有地佔86％、國有財產署土地佔14%，國有地藉由縣府的招商得以活化，也把民間力量帶進來，就是所謂三贏、四贏的多贏形式，竭誠的歡迎大家前往投資彰化。

▲有多家企業出席說明會，縣府與廠商充分溝通，彰化縣府工業處長林漢斌做簡報。（圖／彰化縣政府提供，2020.11.16）

× ▲有多家企業出席說明會，縣府與廠商充分溝通，彰化縣府工業處長林漢斌做簡報。（圖／彰化縣政府提供，2020.11.16）

王惠美表示，再過三年(即2023年)就是彰化建縣300年的歷史時刻，鹿港集文化及產業之大成，每年觀光人潮達800萬人次，是一個開放式的博物館，極具魅力，非常值得各位尤其是國際旅客來做深度旅遊，目前也有旅行社推出來彰化到南投三天二夜總值1萬6800元的旅遊行程，歡迎大家來深入探訪鹿港古鎮之人文風情。