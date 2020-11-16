代購54條免稅菸　馬公市長葉竹林遭爆託清潔隊員機場買菸

澎湖離島菸酒免稅優惠行之多年，根據財政部明法規定自澎湖離境者可攜帶200根香菸、1磅菸草、25支雪茄與1L酒類，不過16日馬公市民代表大會有市代爆料，市長葉竹林竟然利用10月份清潔隊員到台灣旅遊的機會，要求大家在機場幫忙買54條免稅香菸，雖然葉竹林說是人情世故不違法，卻有民眾認為他做了很不好的示範。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲10月間馬公市清潔隊分3梯次到台灣參訪，有隊員反映說市長透過林姓秘書交代，要求在澎湖機場免稅商店購買了54條免稅香菸。（圖／記者張塵攝，2020.11.16）

× ▲10月間馬公市清潔隊分3梯次到台灣參訪，有隊員反映說市長透過林姓秘書交代，要求在澎湖機場免稅商店購買了54條免稅香菸。（圖／記者張塵攝，2020.11.16）

馬公市新科市民代表許彥玲質詢說，10月間馬公市清潔隊分3梯次到台灣參訪，有隊員反映說市長透過林姓秘書交代，要求參加旅遊的隊員在澎湖機場免稅商店幫忙買免稅菸，總計購買了54條香菸，由於有不少清潔隊員自己有抽菸，此舉惹得許多人相當反感，認為身為市長怎麼如此貪小便宜。

葉竹林在代表會答詢時，並沒有否認請隊員幫忙買免稅菸的這件事，他說這是基於人情事故，純粹買來餽贈親朋好友，不過葉也強調買菸的錢是自掏腰包，絕沒有使用公費代購。

▲許彥玲代表相當不滿的抨擊，葉竹林請清潔隊員代購54條香菸一事做了最壞的示範。（圖／民眾提供）

× ▲許彥玲代表相當不滿的抨擊，葉竹林請清潔隊員代購54條香菸一事做了最壞的示範。（圖／民眾提供）

許彥玲相當不滿的抨擊，不知道葉市長知不知道「菸害防制法」，一般商店賣菸的時候，政府都會嚴格要求擺菸的位置，並標示「吸菸有害健康」，作為市長口口聲聲說重視環保，卻還是做了最壞的示範，竟然請清潔隊員旅遊時代購這麼多香菸當禮物送人，實在非常丟臉，許代表強調，每條免稅菸與市售的香菸，有大約4百元的價差，這次清潔隊員在免稅商店排隊幫忙買菸，真的是破紀錄。

中華民國律師公會全國聯合會監事何志揚律師表示，基本上代購免稅菸酒並無違法，但如果轉售圖利，對消費者販賣以自動販賣、郵購、電子購物或其他無法辨識消費者年齡之方式，就有違反菸害防制法第23條規定，可以課處1萬至5萬元罰鍰，而且得連續處罰。