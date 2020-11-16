丁怡銘請辭急止血！蔡正元貼「梗圖」狂酸：兩丁都嗝屁了

行政院前發言人丁怡銘因誤指台北冠軍牛肉麵含萊克多巴胺惹議，15日晚間向行政院長蘇貞昌請辭獲准，為風波負起政治責任道歉止血。對此，國民黨前副祕書長蔡正元就在臉書貼出一張梗圖，諷刺丁怡銘和前總統府發言人丁允恭都因自身行為惹議而辭職，更狂酸「兩丁都嗝屁了」，掀起網友討論。

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蔡正元在13日時於臉書貼出這張圖，並發文寫下「男丁嗝呃，這是哪一個天才畫的？來圖照登」，諷刺丁怡銘和丁允恭兩位發言人，圖片中更諷刺的寫下「一個萊者弒客，一個才幹過人」，更在底下寫下「兩丁都嗝屁了！」，成功預言了丁怡銘和丁允恭一樣，走向請辭發言人一職以示負責的路。

▲蔡正元貼出圖預言丁怡銘最終將和丁允恭一樣請辭負責，吸引網友討論。（圖／翻攝自蔡正元臉書）

而文章曝光後，立刻吸引超過5千多人按讚，更有網友留言跟著猛酸「奇怪，怎麼這麼喜歡找姓丁的來當發言人」、「丁丁是個人才」、「發『炎』人更好」、「這倆傢伙底蘊還是不夠，做事說話都太輕浮了」、「發言人這個職務是代表這個單位首長傳達各種命令的人，所傳達的消息沒查證不是故意就是擾亂社會秩序」、「為丁氏創光」。

不只蔡正元對丁怡銘請辭事件發表看法，事實上政界也有不少討論，更有網友投書到「部長信箱」要求查辦丁怡銘散波不實消息的行為，內政部長徐國勇今（16）日也出面表示案件已轉往刑事局處理「沒有甚麼不敢辦」，而該缺職將由行政院秘書長李孟諺暫兼。（編輯：楊智傑）