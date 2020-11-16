丁怡銘請辭不能怪我！柯文哲：害人沒害成功結果害到自己
丁怡銘請辭不能怪我！柯文哲：害人沒害成功結果害到自己
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-16 19:00:23
台北市長柯文哲今天（16日）下午，進入台北市議會繼續進行市政總質詢。國民黨台北市議員王鴻薇在質詢時詢問，上週柯文哲罕見親自參加行政院的例行院會，結果現在卻讓院長蘇貞昌的左右手、發言人丁怡銘請辭下台。對此柯文哲在回應時連忙否認，表示「欸這不能怪我，是他們要害人害沒有成功害到自己」。
為了向中央政府溝通建議萊豬進口政策，應該採取「源頭管理、明白標示」等處理方式，柯文哲上週四（12日）一改以往由副市長代表的往例，親自前往行政院例行院會，在臨時動議階段，向蘇貞昌報告相關事項。不過院會結束後，發言人丁怡銘隨即召開記者會，抨擊台北市牛肉麵節冠軍使用的就是含有萊克多巴胺的美國牛肉，自此之後引發喧然大波，而丁怡銘也在昨天（15日）晚間宣布辭去發言人一職。而針對到行政院會報告一事，柯文哲強調，在之前的總質詢時，民進黨市議員許淑華跟梁文傑，都建議他去院會上跟蘇貞昌報告。「奇怪，大概是他們講好要讓蘇貞昌有台階下，我真的很認真寫你知道。」柯文哲說，「我是專家，我講的總是有公信力，我來講，就給他們個台階下。」柯文哲也強調，丁怡銘請辭下台跟他無關，不能怪他，「是他們要害人害沒有成功害到自己」。