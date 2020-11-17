牛肉麵風波後劍指行政院　邱顯智一張圖帶你看網軍產業鏈

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這也不是第一次。上週行政院院會後記者會的「牛肉麵」背板，早在十月底，就在網路意見領袖與匿名粉專有類似露出。行政院的記者會，只是把經過測試的梗圖，轉為行政院的正式立場，在院會做主題呈現。院會後記者會的主題，絕不是丁怡銘一人可以決定。丁怡銘固然白目嘴賤，但是他扛起全責，掩護躲在後面的行政院高層，更凸顯了行政院高層的逃避推諉。誰站在丁怡銘、周家鴻的背後，答案不言而喻。
邱顯智批評，這些問題，行政院祕書長今天的報告，完全沒有回答。畢竟，公務員出身的李秘書長，過去未必能加入網軍國家隊，也未必能參與輿論攻防的決策，一起參與梗圖上菜的過程。今天只是來立法院擦屁股扛砲火的。不過，暫代發言人的李秘書長說，可能今天就要加入相關群組了。
為了讓李秘書長稍微有點概念，我特別製作這張圖，簡要呈現府院黨一條龍的網軍產業鏈，是怎麼從上到下，製造各種顛倒是非的網路梗圖。這些不負責任的言論，長期傷害行政部門的中立性，以及脆弱的民主言論市場。行政機關短期可能獲得網路輿論支持，但長期而言，只會造成社會的分裂與人民的不信任。
邱顯智說，我要求李秘書長：(一)未來行政院所屬人員製作的文宣圖卡，一定要標示產地來源，才能進行言論的溯源。(二)行政院交代過去三個月內製作的不具名圖卡與流向，務必給社會大眾一個明確的交代。雖然李秘書長加入的群組，應該很快就會解散，中央廚房也會化整為零另起爐灶。但我還是希望，文官出身的李秘書長，能夠維持行政機關最起碼的中立性。
新聞來源為Newtalk 新頭殼