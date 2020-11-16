中職／拿完最佳九人吳東融想嘗試盜壘 視陳晨威最大勁敵
中職／拿完最佳九人吳東融想嘗試盜壘 視陳晨威最大勁敵
記者鍾東穎/桃園報導
calendar_today2020-11-16 19:26:28
中信兄弟吳東融儘管未獲得教練團青睞進入總冠軍賽名單，卻意外獲得與打擊有關的最佳九人二壘手獎，吳東融笑說，明年可以嘗試盜壘，但自知要跟本季「盜壘王」陳晨威比還是有困難。
吳東融坦言沒想過可以拿到跟打擊相關的獎項，「本來定位是守備比較好的，金手套拿完可以追求打擊相關的獎項，去學習，練比較不一樣的東西。」吳東融表示今年長打更勝以往是因為重訓的介入，提升爆發力、揮擊角度也有調整，數據上才有明顯的改變。
以往業餘速度曾被肯定，吳東融笑說，「自己也會想挑戰速度相關的獎項，像是盜壘，但要跟威晨比是很困難。不過自己也會想要表現，但就順其自然，不會規定自己一場一定要跑幾次。」吳東融本季完成9次盜壘，並列聯盟第12名，距離榜首陳晨威的42次仍有一段差距。被問到沒有被放進總冠軍賽名單，吳東融表示教練團有他們考量，就算沒有上場也能在旁幫助球隊，賽前練習或是整理場地撿球等，「就做自己可以幫忙的事情，畢竟是台灣大賽，不希望讓他們分心。」