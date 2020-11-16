影／瓦歷斯創作展　「畫」與「話」傳達教育理念

中州科技大學通識教育中心秉持把資源帶進校園，讓學校走出去的精神，特別與廣居堂藝術中心、邱利生中醫診所、資通支援第二大隊等校外單位合作，策畫了「全民國防藝文展─瓦歷斯創作展」，此次展出到明年1月13日止，歡迎熱愛藝文民眾及全校師生踴躍觀賞。

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▲主展人覃安邦中校與各界蒞展人士彼此討論作品的風格。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.16）

× ▲主展人覃安邦中校與各界蒞展人士彼此討論作品的風格。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.16）

本次藝文展的主展人是資通電軍指揮部資訊通信聯隊資通支援第二大隊處長覃安邦中校，覃處長是一位泰雅族的軍官兼素人創作者，瓦歷斯是他的原住民名字，其創作除了獲選「第四十八屆國軍文藝金像獎-歌詞項金像獎」之外，民國103年還獲得「第九屆忠義文學獎入選獎暨最佳人氣獎」，與「第一屆西藏自由文學獎」現代詩入圍，並在隔年「金門文化園區」攝影賽獲得入圍，充分展現多樣的藝術才華。

覃安邦深受現代水墨影響，透過壓克力與陶瓷顏料，以抽象方式為啟發，逐漸感受向無常與未知學習的真諦，也開啟勇於創作的道路，覃安邦表示，這次展出的三十件創作作品中，「躍動祖靈」是以「雲遊天際景無形，足行地面跡無心，橋過彩虹似躍動」的畫面，傳達情繫祖靈護一生的深情。

▲覃安邦中校(瓦歷斯，右三)為觀展師生介紹其作品的創作理念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.16）

× ▲覃安邦中校(瓦歷斯，右三)為觀展師生介紹其作品的創作理念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.16）

而「夜的山澗」、「日的山澗」，則以流彩演繹出「天降甘霖夜來香，潺潺細流聲自然，春雨匯集山谷間，煦煦月照耀金黃」的自然美好。

前往觀展的幼兒保育與家庭服務係三年級柯子涵同學說：「很難得在讀大學期間，學校每學期定期舉辦展覽，讓學生可以近距離且免費地觀賞創作。」保健食品系四年級汪士翔同學則表示：「這次作品的創作素材為陶瓷，色彩極為繽紛、鮮豔、明亮，抽象的呈現，給人更多的想象空間！」