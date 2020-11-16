鎖定高齡弱勢族群　不肖之徒利用「瓦斯防震器」詐騙

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鎖定高齡弱勢族群　不肖之徒利用「瓦斯防震器」詐騙

記者李清貴/宜蘭報導

calendar_today2020-11-16 21:07:13

假冒消防局派來防火宣導推銷瓦斯防震器的詐騙手法在宜蘭縣由來已久
▲假冒消防局派來防火宣導推銷瓦斯防震器的詐騙手法在宜蘭縣由來已久。（圖／宜蘭縣消防局提供)
近來宜蘭縣出現推銷瓦斯防震器的詐騙集團，先自稱是消防局派來防火宣導，再順勢挨家挨戶推銷高價的瓦斯防震器，以獲得高額利潤，其鎖定詐騙對象為高齡弱勢族群，宜蘭縣消防局請民眾提醒家中長輩若有遇到類似情況，應提高警覺，以防受騙。
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假冒消防局派來防火宣導推銷瓦斯防震器的詐騙手法，在宜蘭縣由來已久，他們一開始會對民眾表示，為了家用瓦斯安全，可以免費進行檢查，接著就說，加裝瓦斯防震器才能確保安全，許多長輩不疑有他，以為是官方派來的，於是就購買了，而所謂的「瓦斯防震器」動輒數千元，更誇張的是包裝盒上面完全沒有聯絡電話，民眾購買後如果想退貨，也不知如何連繫，只能啞巴吃黃連。
宜蘭縣消防局提醒消費者，此類消費型態本質係屬「訪問交易」，消費者有自由選擇權，可拒絕購買。民眾倘若有上述消費上之任何疑問，可撥打宜蘭縣政府消費者服務中心電話：03-9251000分機2521-2528或撥打全國消費者服務專線（1950）將有服務人員提供諮詢意見供參，避免受騙上當。
宜蘭縣消防局再次提醒，消防人員在執行宣導勤務時，都會穿著消防制服，並且不會向民眾推銷任何產品。
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