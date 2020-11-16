鎖定高齡弱勢族群 不肖之徒利用「瓦斯防震器」詐騙
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-16 21:07:13
近來宜蘭縣出現推銷瓦斯防震器的詐騙集團，先自稱是消防局派來防火宣導，再順勢挨家挨戶推銷高價的瓦斯防震器，以獲得高額利潤，其鎖定詐騙對象為高齡弱勢族群，宜蘭縣消防局請民眾提醒家中長輩若有遇到類似情況，應提高警覺，以防受騙。
假冒消防局派來防火宣導推銷瓦斯防震器的詐騙手法，在宜蘭縣由來已久，他們一開始會對民眾表示，為了家用瓦斯安全，可以免費進行檢查，接著就說，加裝瓦斯防震器才能確保安全，許多長輩不疑有他，以為是官方派來的，於是就購買了，而所謂的「瓦斯防震器」動輒數千元，更誇張的是包裝盒上面完全沒有聯絡電話，民眾購買後如果想退貨，也不知如何連繫，只能啞巴吃黃連。宜蘭縣消防局提醒消費者，此類消費型態本質係屬「訪問交易」，消費者有自由選擇權，可拒絕購買。民眾倘若有上述消費上之任何疑問，可撥打宜蘭縣政府消費者服務中心電話：03-9251000分機2521-2528或撥打全國消費者服務專線（1950）將有服務人員提供諮詢意見供參，避免受騙上當。宜蘭縣消防局再次提醒，消防人員在執行宣導勤務時，都會穿著消防制服，並且不會向民眾推銷任何產品。