專訪／催生18年《新聞挖挖哇》　葉天健代價心臟10支架

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葉天健當年在美國南加大念碩士，放棄教職回台灣做電視，80年代他邀陶大偉、孫越、夏玲玲主持《小人物狂想曲》，人選組合大膽、節目內容創新，業務部有廣告壓力，當然極力反對，葉天健找上高層，「你讓我做1集過年特別節目」，沒想到用來試水溫的這一集收視率、廣告都很好，台視馬上再追錄1季。
製作《小人物狂想曲》過程相當辛苦，但幽默的葉天健卻打趣說差點「殺人」，孫越有次演小偷，拿了個大剪刀爬高偷東西，結果失足掉下來，當場大剪刀插在脖子，差2公分就一命嗚呼；而夏玲玲在錄製第1集已經懷孕3個月，葉天健要他們演出短劇、跳滑稽舞，「又唱又跳又演戲，我擔心的要命，怕她小產」。
葉天健從不罵人，如果他從副控室下來是笑臉，3個主持人就知道過關，如果不笑，陶大偉、孫越馬上說：「再來一遍。」默契盡在不言中。本來陶大偉、孫越、夏玲玲1集酬勞3萬元，台視最後開出9萬元留人，但是節目一紅，電影圈也向孫越、陶大偉招手，葉天健說：「拍電影更賺錢，酬勞幾百萬，就沒有繼續做下去。」
事實上葉天健初中就認識陶大偉，他也很高興將好友捧到電影圈去，「陶大偉第1部電影是我幫他去談的，他說要我做他的經紀人」，這一談片酬就是100萬。陶喆曾將演唱會取名《小人物狂想曲》紀念父親，陶喆說：「葉叔叔跟我老爸共同熱愛音樂，《小人物狂想曲》裡面很多串曲是葉叔叔跟爸爸切磋出來的，這麼多年來葉叔叔留下來好的作品，帶給我們快樂，我們都愛你。」
有線電視百花齊放的年代，葉天健曾任衛視總監、超視副總裁，為政論節目打江山，他嘆：「高層都是外國人，不敢碰政治，我要開這種節目他們都不願意，是我跟他們保證，出問題我負責，我就辭職不幹，是這樣才開成了。」
一次在計程車上，他聽到趙少康主持廣播口條清楚，想請他開節目，不過趙少康因《名人三溫暖》收視受挫，不敢貿然再接節目，葉天健力勸：「別怕，我們協助你，一定成功。」這才催生出《新聞駭客》。趙少康感念說：「不像有些人受到壓力，會改變這個要求那個，頂著外商、國內的政治壓力，葉先生從不干涉節目內容，都挺過來。」
葉天健另一力作是《新聞挖挖哇》，葉天健說：「當初找于美人，她說我不敢做新聞節目，我說不要緊，妳當作觀眾的代表，幫觀眾問來賓問題。」葉天健找來專業顧問，當每集主題的智囊團，于美人憶及：「現在已經不可能有這樣做節目的邏輯，葉大哥幫我們找1個顧問團，根據新聞做研究、找出節目角度，同時廣納百川，有幸入行就跟這麼專業的人做節目，這是我一生非常受用的經驗。」
做了42年電視人，葉天健飽受病痛之苦19年，「沒有收視率壓力，也不會現在裝了10個心臟支架」，他因為心瓣膜功能不全，長達19年、每天都得吃抗凝血藥，手腳都是冰冷的，「年初身體很不好，胃吃太多藥，站都站不起來」，腦筋一向動得比別人快的葉天健，在此時冒出舉辦生前歡聚會的想法，舊友張小燕、張艾嘉、趙少康、周丹薇、陶喆、李濤、李艷秋、張魁、張帝、于美人、周丹薇、侯麗芳、陳凱倫、陳淑麗、沈曼光、包翠英皆參加。
葉天健透露60歲以後不再去殯儀館，「過世以後再去追思再去哭，對我來講是很難過的事情，既然我也不知道什麼時候會走，趁現在舉辦派對請一些老朋友，大家歡聚一下，不能講說最後一面，人生永遠不知道第二天是怎麼樣的，對不對？」
另外葉天健也呼籲關心銀髮族權益、成立銀髮族電視台，他強調：「很多年紀大的人心裡不愉快，又沒有人可以講，他們的兒女不是在國外就是不理他們，回去又沒有電視可以看，都看韓劇、大陸劇，應該有一個電視台來關懷這些人，可以做一些談話性節目，譬如談怎麼保護身體、怎麼養生，最重要的是要有人開導他們心理的問題。」