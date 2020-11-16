中職／鄭鈞仁拿進步獎台上告白 餅總卻擔心：危險的獎
中職／鄭鈞仁拿進步獎台上告白 餅總卻擔心：危險的獎
記者鍾東穎/桃園報導
calendar_today2020-11-16 20:42:29
本月3號剛滿25歲的統一獅投手鄭鈞仁今(16)晚獲頒中華職棒年度最佳進步獎，在台上情不自禁感謝總教練「大餅」林岳平的不離不棄，賽後林岳平卻笑說，他拿了個很危險的獎。
鄭鈞仁力退富邦悍將李宗賢、中信兄弟許基宏獲獎，在台上發表感言，「感謝大餅教練對我的不離不棄，對我指導很多，還有學長和隊友，沒有他們，我不知道我能進步多少。」林岳平笑說，「進步獎是個很危險的獎，那明年要拿卓越獎還是菁英獎，他那麼年經就拿到進步獎。」玩笑過後，林岳平期盼鄭鈞仁能將此做為起點，去發展，延展職業生涯。
「表示明年還要更進步。」鄭鈞仁不擔心教練的憂慮，更喊話希望明年「有王」像是中繼王、三振王之類的投手獎，「主要還是以球隊獎擺第一，一年比一年更進步。」
鄭鈞仁去年防禦率高達9.00，今年出賽63場為全聯盟投手最多，拿下17次中季成功，排名聯盟第3，是球隊倚重的後援投手之一，本季防禦率4.18與前兩年9.00、15.95相比進步許多。鄭鈞仁表示今年心態上進步最大，前幾年起伏大，但今年比較不急躁，就算有次數也少了，「感謝教練讓我不穩定時還能上場調整。」