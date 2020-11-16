蕭煌奇、楊乃文助陣　義大跨年晚會開唱

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「台語歌王」蕭煌奇第2次參加義大跨年，印象中高雄就是1個溫暖的城市，充滿人情味的地方，除了推薦好逛、好玩的義大世界外，也很喜歡駁二藝文特區、高雄糖廠和充滿古早味美食的旗津，期待趁這著這次跨年活動好好感受高雄人的熱情，他透露將會帶舞者一起演出，特別會把過去幾首開心的歌曲編成1段舞曲，希望到時候大家可以一起跳一跳、動一動。
從選秀節目《菱格世代DD52》出道的人氣女團「Pink Fun」，由Nicole、心平、聖恩、巧瑜、思綾、以芯、朵莉、珮含、容容9位女孩組成，將首次跨年演出處女秀獻給了義大跨年晚會，團員們都非常興奮，隊長Nicole說：「很期待第1次在外縣市跨年，和這麼多民眾一起倒數迎接新年，很緊張！」Pink Fun即將於12月25日聖誕節推出《粉紅炸彈》，團員們也透露將會在跨年晚會首度完整獻唱新歌《Love超能力》，希望粉絲們會喜歡。
義大跨年晚會由人氣樂團茄子蛋熱力開唱，MC HotDog熱狗、蕭煌奇、楊乃文、「百萬人氣YouTuber」黃氏兄弟、Pink Fun輪番上陣演出，跨年倒數前後由楊丞琳、「Bii」畢書盡壓軸演出，煙火秀將展演10分10秒，華視全程轉播。