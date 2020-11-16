中職／昔日新人王復甦奪兩大獎 許基宏感謝林桑
記者鍾東穎/桃園報導
calendar_today2020-11-16 21:36:36
曾在2015年拿下年度最佳新人的中信兄弟野手許基宏，今年終於擺脫傷病問題，生涯首度獲得最佳一壘手、一壘手金手套肯定，許基宏感謝二軍教練「林桑」林威助陪他走過艱辛時刻，不在意與年度進度獎擦身而過。
許基宏2015年曾以打擊率3成19、全壘打13發、打點56分獲選年度最佳新人，但因傷勢問題過去3年多在二軍出賽，「也是會懷疑自己，怎麼會有那麼多奇怪傷病在我身上，但很感謝自己堅持下去，沒有放棄。」「不只是我努力，還有很多人幫助我。」許基宏續道，「一路以來要感謝很多人，從二軍開始，謝謝林桑陪我度過比較艱辛的時刻，還有丘哥(丘昌榮)願意給他機會，讓他可以重回場上。」
本季許基宏固定一軍，出賽104場、一壘守備83場，19轟、113支安打、65分打點、64分得分都是生涯最佳，囊括最佳一壘手、一壘手金手套，不過年度進步獎投票結果以2分之差不敵統一獅鄭鈞仁，成為「遺珠」。
許基宏表示兩季表現要有落差才會得獎，自己更希望每年都穩定發揮，「得獎是肯定，但沒有也沒關係，過程中我也是非常努力了。」