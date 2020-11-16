莫德納新冠疫苗近95%有效！莊人祥：直接和藥廠接洽引進

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世界衛生組織（WHO）的新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX），預計在2021年底前取得20億疫苗，公平地提供加入的156個國家約全球7成人口分配施打，我國已在9月18日與COVAX簽約，優先接種對象包含醫事人、65歲以上老年人等，總共將涵蓋全台60％的人口。