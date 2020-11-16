莫德納新冠疫苗近95%有效！莊人祥：直接和藥廠接洽引進
莫德納新冠疫苗近95%有效！莊人祥：直接和藥廠接洽引進
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-16 21:46:51｜update2020-11-16 21:54:10
美國兩家大廠莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）接連傳出新冠肺炎疫苗研發好消息，不過中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（16）日晚間表示，莫德納研發的新冠疫苗沒有在世界衛生組織（WHO）的新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）第一波候選名單中，我方將會嘗試直接和藥廠接洽，並爭取購買。
美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技廠BioNTech（BNT）共同研發的新冠肺炎疫苗，日前宣布其臨床試驗結果顯示預防Covid-19的保護效力高達90%。今日由莫德納（moderna）所研發的疫苗，也傳出在初步數據中顯示，達到94.5%的有效性。針對國際間新冠疫苗傳捷報，指揮中心發言人莊人祥晚間表示，目前莫德納未在世界衛生組織（WHO）的新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）第一波候選名單中，但預期第二波可能會有，不過第二波何時會公布目前尚不清楚。
莊人祥說，莫德納疫苗需要的冷鏈環境為-20度，比BNT需要-70度容易許多，我方先前就曾與莫德納公司接觸過，也會嘗試直接跟藥廠接洽、爭取購買，不過數量和價格都還要再跟廠商談。
世界衛生組織（WHO）的新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX），預計在2021年底前取得20億疫苗，公平地提供加入的156個國家約全球7成人口分配施打，我國已在9月18日與COVAX簽約，優先接種對象包含醫事人、65歲以上老年人等，總共將涵蓋全台60％的人口。