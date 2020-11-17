歷史建築逍遙園「紀念瓷盤」吸睛　復刻版限量推出

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文化局指出，紀念瓷盤為大谷光瑞當年請清水燒名工森野嘉光製作於1940年開園式分送給親友嘉賓的賀禮，以「台灣島與物產」為主題。盤緣外圈可看到豬、鳳梨、柑橘、水牛、香蕉、蓮霧、西瓜等物產；盤中央是台灣島圖形，也可看出中央山脈、大甲溪、下淡水溪(今高屏溪)，還可辨識馬公、白沙、西嶼、綠島、蘭嶼等離島。

▲ 逍遙園紀念瓷盤紀念碩存2個，直徑僅約16公分，卻是臺灣與日本的連結，也是紀錄高雄歷史的寶貴文物，文化局將以相同的元素開發復刻紀念瓷盤。（圖／高市文化局提供）

文化局表示，紀念瓷盤借展自日本九州大谷紀念館，展出1個月是先前雙方商議的期限，目前已主動跟日方接洽，商議延長展出，讓更多民眾可以一睹紀念瓷盤風采；此外，文化局也將啟動邀請藝術家合作，以相同的元素開發復刻紀念瓷盤，限量200個，民眾可關注相關訊息，準備開始訂購限量復刻紀念瓷盤。