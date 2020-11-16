中職／林岳平感謝教練團「注入靈魂」真誠致詞只差一點
中職／林岳平感謝教練團「注入靈魂」真誠致詞只差一點
記者鍾東穎/桃園報導
calendar_today2020-11-16 21:59:57
統一獅今年在總冠軍賽上演奇蹟般逆轉秀，勇奪隊史第10冠，「大餅」林岳平首年接任教頭即獲年度最佳總教練肯定，不過他在頒獎典禮上強調，榮耀歸功整個教練團，並相當用心地細數每個教練的功勞，最後補上最重要的「感謝球迷。」
林岳平在台上發表得獎感言，但重點不在自己身上，而是感謝整個教練團，為球隊注入靈魂，形容首席教練高志綱是第二個總教練，打擊教練劉育辰點燃打線，守備教練周廣勝改善獅隊防守較弱的印象，外野教練郭俊佑培育出今年全獲獎「外野三帥」一一細數功績。林岳平說，「我們教練團都還不到40歲，都還在學習，現在嚐到勝利的果實，希望延續「三連霸」時期總教練呂文生的精神，創造他們自己的時代。」
林岳平在台上相當自然且沒忘詞的道出感謝，他笑說都是自己想的所以不會忘記，但最後還是忘了最重要的，賽後訪問時補上，「獎座是渺小的擺飾品，今年的賽事過程感動的結果迴響在球迷心中才是巨大的獎項，熱愛棒球的球迷們，謝謝你們，謝謝。」