「網軍製圖產業鏈」全曝光！邱顯智痛批：造成社會的分裂

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邱顯智也認為，院會後記者會的主題，絕不是丁怡銘一人可以決定。丁怡銘扛起全責，掩護躲在後面的行政院高層，更凸顯了行政院高層的逃避推諉，「誰站在丁怡銘、周家鴻的背後，答案不言而喻」。
邱顯智說，這些問題，行政院祕書長今天的報告，完全沒有回答。畢竟，公務員出身的政院秘書長李孟諺，過去未必能加入網軍國家隊，也未必能參與輿論攻防的決策，一起參與梗圖上菜的過程。今天只是來立法院擦屁股扛砲火的。
針對李孟諺稱可能今天就要加入相關群組，邱顯智表示，為了讓李孟諺稍微有點概念，特別製作這張圖，簡要呈現「府院黨一條龍的網軍產業鏈」，是怎麼從上到下，製造各種顛倒是非的網路梗圖。
邱顯智強調，這些不負責任的言論，長期傷害行政部門的中立性，以及脆弱的民主言論市場。行政機關短期可能獲得網路輿論支持，但長期而言，只會造成社會的分裂與人民的不信任。
因此，邱顯智要求李孟諺三項事情，「首先，未來行政院所屬人員製作的文宣圖卡，一定要標示產地來源，才能進行言論的溯源；第二，行政院交代過去三個月內製作的不具名圖卡與流向，務必給社會大眾一個明確的交代；第三，雖然李孟諺加入的群組，應該很快就會解散，中央廚房也會化整為零另起爐灶，但他還是希望，文官出身的李孟諺，能夠維持行政機關最起碼的中立性」。（編輯：潘毅）