疫苗再報捷他邀功！川普嗆終止中國瘟疫 拜登盼順利交接
疫苗再報捷他邀功！川普嗆終止中國瘟疫 拜登盼順利交接
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-17 06:16:08
繼美國輝瑞（ Pfizer ）藥廠與德國 BNT 研發的新冠肺炎疫苗傳出捷報後，另一家美國生技公司莫德納（ Moderna ）研發的疫苗，昨( 16 日)傳出好消息，臨床試驗保護力高達 94.5% ，寫在低溫下保存的時效也較高，大大增加了疫苗分配的便利性。消息一出，總統川普立刻在推特上發文，聲稱疫苗將終結「中國瘟疫」，而歷史會記載這一切都是在他任內發生的。
綜合外媒報導，莫德納公司的新冠疫苗保護效率高達 94.5％ ，比上週甫發表的輝瑞疫苗還要高，保存條件也不似輝瑞嚴苛，受到疫苗研發好消息激勵，美股道瓊指數開盤再度上漲。與此同時，川普也在推特上邀功，打下：「剛剛公佈的另一種疫苗。這一次是由莫德納公司研製的， 95％ 的有效性。那些偉大的歷史學家們，請記住這些偉大的成果將結束中國瘟疫（ China Plague ），都發生在我所看顧的政府下！」美國疫苗開發計畫「神速行動」（ Operation Warp Speed ）的疫苗主管官員赫本（ Matthew Hepburn ）在針對疫苗研發的談話中提到，莫德納公司的疫苗穩定性正在測試中，可以謹慎且樂觀地期待，一旦比較長期的測試完成，或將證明其穩定性比現在所知的更高。
對於輝瑞和莫德納接連研發出有效疫苗，美國總統當選人拜登表達喜悅，不過也擔心政權交接不順會影響疫苗的接種與分配，若他的團隊能盡早取得川普政府的疫苗分配計劃，政府的過渡與交接就能越順利的進行。
拜登認為，要讓上億美國人接種疫苗是項龐大的工程，而有關計畫若要等到明年1月才能開始實施，現在就必須開始交接與協調的工作，以免進度落後，持續影響美國人民的生命安全。
美國衛生部長阿薩爾( Alex Azar ) 16 日表示，美國聯邦食品暨藥物管理局（ FDA ）將盡快批准輝瑞與莫德納新冠疫苗的緊急使用授權申請。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。