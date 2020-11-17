抗疫再傳好消息！莫德納疫苗94.5%有效 道瓊上漲470點
抗疫再傳好消息！莫德納疫苗94.5%有效 道瓊上漲470點
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-17 06:36:01｜update2020-11-17 06:36:47
新冠肺炎疫情肆虐全球，包含歐美在內，多國疫情都再度告急，不過繼上週輝瑞製藥傳出疫苗的好消息後， 16 日美國藥廠莫德納（ Moderna ）也宣布研發出保護率高達 94.5% 的新冠疫苗。利多頻傳，美股 3 大指數週一( 16 日)大幅上漲，道瓊工業指數直撲三萬點大關，收報 29950 點，升 470 點或 1.6% ，為自今年 2 月 12 日以來的新高。
16 日收盤，道瓊工業指數終場上漲 470.63 點，或 1.6％ ，收 29950.44 點；那斯達克指數上漲 94.84 點，或 0.8％ ，以 11924.13 點作收；標普 500 指數則上漲 41.76 點，或 1.16% ，收在 3626.91 點。由於疫苗研發捷報頻傳，投資者對經濟強勁復甦的預期進一步被鼓舞，波音公司股價全日大漲 8.17% ，為道指表現最好的成分股。旅遊出行股表現也不差，嘉年華郵輪大漲 9.68% ，聯合航空則上漲 5.16% 。
根據莫德納公布的測試數據，該款疫苗「 mRNA-1273 」在第 3 期研究結中效用率達 94.5% ，比先前輝瑞及 BioNTech 的疫苗效用率更高，而正常冷藏的狀態下保存期限可達 30 天，攝氏 -20 度的冷凍狀態下則可保存 6 個月，較先前預計的時間更長，將有利於疫苗的長途運輸與配送；而莫德納的股價亦於美股盤前升 15.9% ，報 103.2 美元，每股收報 97.95 美元，升 9.58% 。
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