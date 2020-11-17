今高溫「秋老虎」飆34度！周五再變天　下波冷空氣更強

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

今高溫「秋老虎」飆34度！周五再變天　下波冷空氣更強

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-17 07:45:19

20170628天氣配圖 晴天 大太陽 天氣熱
▲今晨大氣略回暖，白天各地高溫可達32至34度，為典型「秋老虎」天氣。（圖／NOWnews資料照）
今（17）日天氣和昨天相當類似，台灣附近風場為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨；對此，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》指出，今晨大氣略回暖，白天各地高溫可達32至34度，為典型「秋老虎」天氣，直到周五晚起變天，周六再轉涼。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮表示，北台灣上空大多為為透光的高層雲，稍減弱夜間輻射冷卻效應；東半部海面上有低雲，為東北部及東部帶來局部降雨，也削弱夜間輻射冷卻效應。故今晨北部及東半部氣溫回升幅度較大，約3、4度，中南部低溫變化不大。
最新（16日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日北台灣上空雖有高層雲，各地大多仍為晴時多雲，白天微熱早晚涼；東北部、東部偶有局部短暫雨。明日至周五白天各地晴朗穩定、紫外線強，白天微熱早晚涼，各地高溫更可達32至34度，為典型「秋老虎」天氣。

不過，周五晚至周六有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北及東部的降雨機率提高；冷空氣雖不強，但周六白天，北台灣將因雲多降雨而轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高、日夜溫差大的天氣。
▲周五晚至周六有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨。（圖／氣象局）
▲周五晚至周六有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨。（圖／氣象局）
最新模式模擬顯示，下周（22）日東北風減弱，各地轉為晴時多雲的天氣，高溫又回升至30度以上，白天微熱早晚涼。下周一（23日）另一波較強東北風南下，水氣多，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣南下，北台灣氣溫明顯下降、轉溼涼；新竹以南影響很小，氣溫略降。模式模擬對此波東北風南下時間及冷空氣強度，仍在微調，應持續觀察。（編輯：賴詠璿）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

修憲廢考監懂多少？

修憲廢考監懂多少？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀