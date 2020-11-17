疫苗研發一再報捷鼓舞人心　世衛警告：現在沒時間自滿

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譚德塞也提到近期歐洲及美洲確診人數激增一事，疫苗正式開始使用的初期應該會是限量供應，必須優先考慮讓醫務人員、老年人和其他高風險人群先使用，以降低死亡率，同時確保醫療體系不會崩潰，能繼續應對疫情，所以仍需持續監控、篩檢、隔離和接觸史追蹤。
世衞首席科學家斯瓦米納坦（ Soumya Swaminathan ）則表示，莫德納研發的新冠肺炎疫苗效果令人振奮，但畢竟還在實驗階段，確切療效及安全性有待觀察，臨床測試須繼續進行以利收集更多數據，預計未來幾週會有進一步結果出爐。
截至台灣時間 17 日清晨 7 點，根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，全球累計確診人數為 54785073 人，死亡為 1322400 人。排名前 5 大疫區依序為美國、印度、巴西、俄羅斯、法國，其中美國更已突破 1100 萬例；至於法國以外的歐洲國家也不樂觀，西班牙、英國、義大利都已超過百萬例。
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