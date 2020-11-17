疫苗研發一再報捷鼓舞人心　世衛警告：現在沒時間自滿

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疫苗研發一再報捷鼓舞人心　世衛警告：現在沒時間自滿

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-17 07:35:56

▲ 儘管新冠疫苗研發好消息頻傳，但世衛仍警告說現在不是自滿的時候。圖為近日英國街頭，民眾紛紛戴口罩出門。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 儘管新冠疫苗研發好消息頻傳，但世衛仍警告說現在不是自滿的時候。圖為近日英國街頭，民眾紛紛戴口罩出門。（圖／美聯社／達志影像）
美國生物科技公司莫德納（ Moderna ） 16 日宣布，其新冠肺炎疫苗有效率達 94.5% ，再次為全球艱難的抗疫之戰注入希望，美股應聲上漲。不過世界衞生組織( World Health Organization, WHO )提醒，雖然疫苗研發有成果是好事，但還有很多問題沒有解決，現在不是自滿的時候。
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綜合外媒報導，世衛秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，新冠疫苗的消息十分鼓舞人心，但只靠疫苗並不能阻止新冠肺炎大流行，還需繼續配合有效的防疫措施，因為疫苗只是補充現有的防疫工作，而非取代。
譚德塞也提到近期歐洲及美洲確診人數激增一事，疫苗正式開始使用的初期應該會是限量供應，必須優先考慮讓醫務人員、老年人和其他高風險人群先使用，以降低死亡率，同時確保醫療體系不會崩潰，能繼續應對疫情，所以仍需持續監控、篩檢、隔離和接觸史追蹤。

世衞首席科學家斯瓦米納坦（ Soumya Swaminathan ）則表示，莫德納研發的新冠肺炎疫苗效果令人振奮，但畢竟還在實驗階段，確切療效及安全性有待觀察，臨床測試須繼續進行以利收集更多數據，預計未來幾週會有進一步結果出爐。

截至台灣時間 17 日清晨 7 點，根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，全球累計確診人數為 54785073 人，死亡為 1322400 人。排名前 5 大疫區依序為美國、印度、巴西、俄羅斯、法國，其中美國更已突破 1100 萬例；至於法國以外的歐洲國家也不樂觀，西班牙、英國、義大利都已超過百萬例。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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