Kaohsiung is helping！高市府捐贈斯洛伐克30萬片口罩

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上（10）月23日，斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文代表（Martin Podstavek）到高市府拜會時，市長陳其邁首度釋出願意捐贈30萬片口罩給布省一事，高雄在地口罩國家隊「南六企業」也共襄義舉，負責口罩生產製造，博塔文代表除表達誠摯感謝，雙方也對日後的交流合作有高度共識，未來希望能在防疫、經濟、文化等方面有更密切的往來。
「Taiwan is helping, and Kaohsiung is also helping.」陳其邁指出，新冠肺炎疫情在國際上持續蔓延，多國陸續宣布進入第二、三波疫情並實施封鎖政策，而國內疫情相對穩定，因此高市府聯手口罩國家隊南六，生產口罩援助國際友人攜手共度疫情難關，雖然「世界衛生大會」（WHA）正在進行中，「世界衛生組織」（WHO）在臉書直播WHA頁面封鎖〝Taiwan can help.〞相關留言，但無法阻撓國人突破留言封鎖的創意，不僅讓世界看到台灣的決心，更彰顯台灣防疫成果所受到的國際肯定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。