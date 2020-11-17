世衛遭爆65人染疫 譚德塞回歸稱：我沒症狀不需再檢測
世衛遭爆65人染疫 譚德塞回歸稱：我沒症狀不需再檢測
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-17 08:14:59
▲外媒披露世衛內部已有 65 名員工確診新冠肺炎。先前曾接觸確診者的秘書長譚德塞已結束自我隔離。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
×
▲外媒披露世衛內部已有 65 名員工確診新冠肺炎。先前曾接觸確診者的秘書長譚德塞已結束自我隔離。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
全球新冠肺炎疫情嚴重，病毒攻擊不分職業與族群，即便是專責全球公衛與醫療的國際機構也不能保證倖免。有外媒近日披露世界衛生組織( World Health Organization, WHO )已有約 65 名職員染疫，其中一半來自日內瓦總部。然而，世衛方面否認總部有爆發疫情，秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）結束自我隔離後回歸，也自稱因為沒出現症狀，所以沒有再次接受新冠病毒檢測。
根據外媒
取得的一封世衛 13 日寄給員工的電子郵件顯示，世衛有 65 名員工確診新冠肺炎，當中有一半是在家工作，另有 32 人是在總部大樓辦公，包括 1 個 5 人的感染群。對此世衛流行病學家范科霍芙（ Maria van Kerkhove ）則表示，日內瓦總部確實有些員工確診，部分病例可能與總部有關，但也不排除是在總部大樓以外的地方感染，確切細節世衛正在調查，同時強調總部沒有爆發疫情，也不會公布檢測陽性者的資訊。 《美聯社》 至於剛結束自我隔離回歸的譚德塞，據 報導，他在週一時聲稱，由於自己狀況良好、沒有出現病徵，隔離至今已期滿，一直有遵守防疫指引，所以沒必要再進行病毒檢測。 《路透社》 譚德塞本月初曾因與一名感染新冠病毒的人士接觸，而宣布要在家自行隔離，但強調自己沒有任何症狀，若有的話會再去做檢測，期間依然以線上模式參與世衛的記者會。 ※【 NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「 1922」專線，或「 0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。