水餃怎麼煮不易破？內行曝「懶人煮法」　網：免顧火超讚

越是簡單的東西往往越不容易，「水餃」正是這樣的食物，煮好一鍋熱水再將冷凍水餃放入，幾分鐘後即可立馬享用，看似比煮泡麵還簡單，不過，其實煮水餃也是一門學問，到底該如何將水餃煮得完整、沒有破損呢？近日一名女網友就分享「懶人煮法」，不僅簡單方便，水餃破掉的機率也較小，許多網友看後都直呼「免顧火超讚！」

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原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》中貼出照片表示，某天晚上想吃消夜，便使用「懶人作法」，利用家中電鍋做成「蒸餃」，不僅簡單方便，還能快速止餓！她並傳授作法，只要將一飯碗的水倒入電鍋中，把空碗放入鍋中，將水餃螺旋排列放在盤子裡，再將整盤架在空碗上，蓋上鍋蓋，按下按鈕，等跳上即完成。

原PO進一步透露「蒸餃」的成功秘訣，那就是必須用「冷凍熟水餃」，從照片可見，按照上述方法蒸出來的水餃，每顆都相當完整，看起來0破損，且水餃外皮晶瑩剔透，感覺十分美味，只要依個人喜好沾個醬汁就能享用。

▲女網友傳授水餃的「懶人煮法」，即用電鍋做成「蒸餃」。（圖／翻攝自臉書社團《全聯消費經驗老實說》）

對此，網友紛紛大讚「可愛又厲害」、「看起來很好吃」、「重點是它煮過之後沒什麼油，鍋碗很好洗！」「不用顧火超棒」、「蒸破的機率很低」、「我也是這樣，超方便又快速！覺得這個用蒸的比用水煮的好吃！」「

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不過，也有人留言「我用電鍋蒸過，皮太硬根本沒辦法吃，不是所有的水餃都能用電鍋蒸，也非常容易黏住，因為我蒸過」、「先在盤底抹一層油比較不會黏盤」、「要皮薄的蒸才不會硬」。此外，也有老饕認為「覺得用水煮比較好吃」。（編輯：許苡晴）