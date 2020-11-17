魏如萱表演遭強抱撞胸　兒時「伸狼爪」陰霾被翻開

歌手魏如萱奪下今年的金曲歌后，出眾的歌唱實力備受肯定，但其實她背後深埋一個兒時陰影，即使已過了多年，但卻在上星期又再被開啟，讓她深陷恐懼。魏如萱今（17）日深夜就在臉書透露，上周表演時被一位歌迷無預警衝上台抱住，右邊的胸部還被撞到，除了飽受驚嚇之外，也再次喚起國小時被「伸狼爪」的記憶。

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儘管當下非常不舒服，魏如萱仍以鎮定、幽默的方式帶過，敬業地完成表演，但由於過了幾天那種不適感仍揮之不去，才定發文紀錄，她表示有位歌迷在她唱《買你》最後一句時 ，突然衝上台將她抱住，還因為舞台的高度，有點絆倒的往她身上衝，「說真的…我真的嚇到了」，不過表演仍在進行，後面還有歌要唱也未造成意外，魏如萱只能用好笑和幽默的方式，來壓抑當時驚嚇的情緒。

這件事讓魏如萱右邊的胸部被撞到，也翻開她被襲胸的陰影，當時才小學六年級的她，被小時候居住的大樓管理員從後面抱住，還趁機摸胸部、上下其手，對一個從鄉下剛搬到台北、本來對人沒什麼防備的孩子而言，是一個很深刻的傷疤，「那次之後我開始討厭和人有肢體接觸，我討厭逐漸發育的胸部，直到我生了孩子，餵了母奶後才覺得自己的胸部是有用的。」





「在還沒淡出之前，我都不想再唱《買你》了」，魏如萱身體的警鈴再度被打開，她坦言那種感覺需要一些時間消化，最後也強調，即使舞台和觀眾席的距離再近，粉絲有多想表達愛意，都要尊重台上正在進行中的演出及每一個表演者。（編輯：侯家瑜）

▲魏如萱臉書全文。（圖／魏如萱臉書）