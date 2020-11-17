台股早盤大漲逾200點　台積電站上506元、市值衝破13兆元

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台股早盤大漲逾200點　台積電站上506元、市值衝破13兆元

記者許家禎/綜合報導

calendar_today2020-11-17 09:26:50

▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電16日ADR漲逾6%，17日開盤後一度站上506元，在創新天價。（圖／NOWnews資料照片）
新冠疫苗進展順利，讓美股周一（16日）再度大漲，道瓊、標普、費半齊刷歷史新高，而台積電ADR也漲逾6%。台股今（17）日跟著氣勢如虹，早盤一度大漲229點，來到13648點再創高，漲幅超過1.2%。台積電也站上500元價位以上再創天價，市值衝破13兆元，不過隨後漲幅縮小。
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輝瑞疫苗有效性達90%，且莫德納新冠疫苗有效性也達95%，讓華爾街情緒為之振奮。其中，道瓊指數上漲470.63點，或1.60%，收29,950.44點；標普500指數上漲43.29點，或1.21%，收3,628.44點；那斯達克指數上漲94.84點，或0.80%，收11,924.13點；費城半導體指數上漲62.16點，或2.48%，收2,570.98點。
受到市場信心激勵，台北股市今（17）日開盤後大漲229點，來到13648點再創高，漲幅超過1.2%。「護國神山」權值股台積電開盤後也站上500元，來到506元，漲幅4.5%，但隨後漲勢縮小，來到495元附近震盪。而聯電早盤也一度來到33元，隨後漲逾1%約32.55元。鴻海則漲0.4%，來到82.9元。大立光漲1.2%，來到3360元。南亞科維持強勁漲逾3%。
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