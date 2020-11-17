眾院外委會主席將卸任 感性喊話：台灣在美國永遠有朋友
眾院外委會主席將卸任 感性喊話：台灣在美國永遠有朋友
中央社
calendar_today2020-11-17 10:14:00
（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）美國眾議院外交委員會主席恩格爾明年1月將離任，總統蔡英文近日致電感謝他長期相挺台灣。恩格爾今天推文表示，台灣在美國永遠都會有朋友，他很驕傲自己是其中之一。
民主黨籍的恩格爾（Eliot Engel）代表美國紐約州，1989年首度就職眾議員，至今連任16屆，並於去年1月接下眾議院外交委員會主席要職。恩格爾今年黨內初選敗給政壇新秀、44歲的非裔初中校長鮑曼（JamaalBowman），任期1月3日屆滿後將離開國會。蔡總統於台北時間16日致電恩格爾，感謝他長年推動多項友台法案，多次為台灣仗義執言。蔡總統說，恩格爾過去曾三度訪台，歡迎他在疫情趨緩後，能夠有機會再度造訪台灣，感受台灣的進步與美好。
蔡總統隨後推文表示，台灣很幸運有像恩格爾這樣的友人，他的支持讓台灣得以為國際社會做出更多貢獻。
恩格爾今天回覆蔡總統推文，感謝蔡總統的領導力並致力強化美台關係。恩格爾說：「台灣人民在美國永遠會有朋友，我很驕傲自己是其中之一。」
恩格爾為眾議院「台灣連線」一員，過去多次提出及連署支持挺台法案。他去年4月與多位眾議員聯合提出「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act），呼籲美方定期對台軍售，支持台灣有意義參與聯合國等國際組織；去年同時間他也提出決議案，重申美國對台灣及台灣關係法的承諾。（編輯：馮昭）1091117