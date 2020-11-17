國民黨團第10度佔議場！鄭運鵬：連杯葛都能遲到
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-17 09:37:17｜update2020-11-17 09:50:25
抗議民進黨政府進口含有萊克多巴胺的美豬，立法院國民黨團今（17）日第10度霸佔議場不讓行政院長蘇貞昌順利上台報告。但和過往不同的是，國民黨團杯葛的例行流程都是上午8點先召開黨團大會，8點50分進議場，今日民進黨團在8點30分左右便搶先進議場，跟國民黨立委僵持約20分鐘，民進黨團幹部柯建銘、鄭運鵬、莊瑞雄才願意讓出主席台，繼續讓國民黨團杯葛。
過往幾次杯葛，在國民黨團確定戰略方向後，民進黨團通常都是直接放掉主席台，僅會在上午派幾位立委進議場觀察動向。但今次在8點30分左右，柯建銘、鄭運鵬、莊瑞雄便已經坐在主席台，台下也出現像沈發惠、周春米、洪申翰等不分區立委。在國民黨團進場、放手舉牌後，總召林為洲、立委賴士葆便上台和民進黨團斡旋，在經過約20分鐘的對談後，莊瑞雄便開玩笑地說「我看到台下那頭豬，心情就不好，不佔了不佔了！」民進黨團才陸續撤出議場。
鄭運鵬受訪時表示，是看到國民黨團杯葛都會遲到，才上來先暫時坐主席台。記者追問民進黨團何時才會有較積極的作為，鄭運鵬說「表決可以清場，但質詢不行，總不可能蘇貞昌在上面報告、詢答，下面國民黨立委也拿著麥克風在喊，而且質詢至少要蘇貞昌來立法院8次、10次，這才是我們困難之處。」鄭運鵬也說「執政黨立委縮短質詢時間、改書面質詢是慣例，是在野、無黨的立委比較需要質詢，國民黨團這樣影響到其他黨的立委質詢權，是他們要去思考的」。