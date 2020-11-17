施政報告10度遭杯葛 蘇貞昌：希望立法院不要再空轉
施政報告10度遭杯葛 蘇貞昌：希望立法院不要再空轉
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-17 09:44:45
立法院國民黨團今（17）天第10度杯葛行政院長蘇貞昌提出施政報告，蘇貞昌在進入立院議場前受訪時說，拜託國民黨立委停止杯葛，也希望立法院不要再空轉。
蘇貞昌說，他應邀到立法院來，要做施政報告，這已經是第10次了。已做好準備，書面資料也送到立法院，但很可惜，過去9次沒辦法上台，人民也沒辦法知道政府在為你做什麼，這樣很可惜，拜託國民黨立委停止杯葛。蘇貞昌指出，過去這個會期他已經上台報告過4次，施政報告也應該讓它進行，才能讓民眾知道政府為你做什麼，從和立委的對答中，立委可以指正行政院到底哪裡沒有做好，行政院也可以做得更好，希望立法院不要再空轉。
此外，行政院昨天召開食安會報。蘇貞昌表示，非常感謝外部委員積極參與、踴躍建言，而且講得非常的好，行政院非常感謝，會議從原本1小時開到2個半小時，大家從各方面提出很多意見，政府也接受，並且有非常好的互動溝通，所以開得非常圓滿。
蘇貞昌表示，很多參與的外部委員教授，都非常肯定政府做事，也非常有信心，當然也有些建議，希望隨時代改變，各方面還可以做到更好，他也都責成相關部會努力來做。蘇貞指出，過去雖然沒有召開大型會報，但行政院開超過60次的專案會議，也都有和委員們進行交流、資料提供、互動，昨天會議開得非常豐富、圓滿。