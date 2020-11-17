「4星座」入冬後愛情運超旺！第一名有望遇見閃婚對象

進入冬天好想有個人牽手、擁抱、互相取暖，你還是單身一個人嗎？知名命理老師艾菲爾近日就點名，入冬後有金星加持的「4星座」，他們的愛情運超旺，單身者有對象出現；有伴者感情則可升溫，其中，第一名更有望遇見讓你萌生「閃婚」念頭的對象，趕快來看看你的桃花運勢會不會開吧！

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第四名、牡羊座

入冬後，牡羊座的愛情運慢慢向上攀升，想要結婚的人是非常有機會的。到了12月你會發現自己的桃花越來越旺。就連走在路上都令人紛紛回頭多看你一眼，被人搭訕的機會不少，因此十分容易遇到一見傾心的人，你跟他會迅速墜入愛河。身邊有伴侶的牡羊，與另一半感情甜蜜蜜，如果你們有計劃要結婚，可要把握農曆年前，讓自己的婚事早日定下來喔！





第三名、天秤座





入冬後，天秤座有被「寵壞」的危機，身旁遇到的異性都對你特別好，會在上班時給你送早餐，工作上遇到瓶頸時，也會有異性主動給你建議，特別願意陪伴你，聽你說話，讓你的心裡覺得有個依靠，很踏實的感覺，讓單身的你比過往更加渴望愛情的滋潤。有伴侶者，另一半對你的態度柔軟，也比較由著你耍性子，讓你有被愛的幸福感。這是個愛情正火紅的時刻，想脫單結婚都請把握。



▲知名命理老師艾菲爾近日公布，入冬後愛情運大開的「4星座」，其中，第一名有望遇見讓你萌生「閃婚」念頭的對象。（示意圖／取自pixabay）

第二名、金牛座





入冬後，金牛座有金星坐鎮夫妻宮，你的戀愛運有如倒吃甘蔗，越來越好，不僅適合戀愛、相親，更適合跟心愛的他步入幸福殿堂。這期間，情感壓抑已久的你會逐漸變得開朗，若能多出門走走，就會感到自己也是個有魅力的人，能輕鬆成為萬人迷，如果還擔心找不到對象，可能就是不夠自信。有伴侶者，戀情迅速加溫，無論是關於懷孕生子計劃或結婚計劃，都有機會在這個季節出現新的起點。





第一名、天蠍座





入冬後，天蠍座有掌管愛情的金星入命，啟動了你近期的婚運，這讓你的感情有機會得到一個較為圓滿的結果。這段時間你將容易遇到一個想讓你有點心動，甚至閃婚的對象，若你能多點體貼溫柔的互動，彼此就能在短時間內更進一步。若你已有伴侶，記得這段時間你會莫名的善解人意，讓對方感到體貼、溫馨；遇事的低姿態，會讓戀人更加憐惜你，兩人都能感覺到愛情的滋潤，興起成家的念頭。（編輯：許苡晴）

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