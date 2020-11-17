半夜一兩點傳訊老師！家長辯「可調靜音啊」 全場轟恐龍
半夜一兩點傳訊老師！家長辯「可調靜音啊」 全場轟恐龍
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-17 10:07:14
自我中心、唯子女獨尊的恐龍家長，是許多老師的可怕夢魘。有位家長發文抱怨，認為雙薪家庭工作顧小孩兩頭燒，「有空閒時都已經是半夜一兩點，當然只能在這個時候傳訊息給老師啊！」還要求老師「不能體諒家長工作的辛勞嗎？自己不會把手機調成靜音嗎？」文章掀起廣泛吐槽，被全場痛批是「恐龍家長」。
有位家長在臉書社團《靠北幼稚園》發文，聲稱「老師留Line給家長不就是要給家長方便聯絡老師嗎？」強調自己是雙薪家庭，身為家長，白天要工作回家又要處理小孩、做家務很辛苦。「難道老師覺得我們做家長的很閒嗎？」原PO認為「等到有空閒時都已經是半夜一兩點，或是兩三點了，我們當然只能在這個時候傳訊息給老師啊！」原PO還質疑，「身為老師，難道不能體諒家長工作的辛勞嗎？怎麼能怪我們半夜打擾呢？難道你自己不會把手機調成靜音嗎？」最後還狠嗆「如果不讓我們家長傳訊息給老師，當初何必留Line給家長！」超誇張的發言讓大家看傻，紛紛在底下留言痛批說，「老師也是職業也是工作，白天上班，回家也不能休息？」、「你家老闆如果這麼晚還傳訊息給你，你會開心嗎？」、「體諒是要互相的OK？憑甚麼要老師單方面的體諒你」、「地球不是繞著誰而轉動的」、「恐龍家長還真敢講」、「這是反串？」、「人要將心比心，別把藉口當作合理化的理由」。（編輯：倪浩軒）