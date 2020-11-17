美大選後政黨輪替「台灣外交沒希望」？曾厚仁：沒這回事
美大選後政黨輪替「台灣外交沒希望」？曾厚仁：沒這回事
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-17 11:47:23｜update2020-11-17 11:51:04
美國總統大選大致底定，由民主黨候選人拜登勝出。在野黨立委關切，若美國要與中華民國建交，外交部政務次長曾厚仁昨（15）日在立院備詢時表示歡迎，但是外交部長吳釗燮日前接受美國媒體訪問時，卻表示不尋求與美國建交，遭外界質疑外交部高層不同調。對此，曾厚仁否認與部長吳釗燮不同調，還表示美國大選後政黨輪，並沒有「外交沒希望」這回事。
立院外交及國防委員會昨日邀請外交部、經濟部、行政院經貿談判辦公室、衛生福利部、行政院農業委員會報告「美國大選後台美經貿關係之走向」，並備質詢。外交部長吳釗燮請假，由政務次長曾厚仁代為專案報告並備詢。國民黨立委曾銘宗詢問，川普將要卸任，若川普卸任前與現任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布訪台、美方宣布與中華民國建交、美國軍艦停靠台灣港口，外交部態度為何？曾厚仁起初表示不願回答這類「假設性」問題，但是後來對以上問題均回應表示，歡迎相關作為，沒有理由拒絕。委員會結束後，外交部發布新聞稿指出，洽邀美國政府高層官員訪問台灣或安全合作，向來是政府重要外交工作，但諸如邀請川普、蓬佩奧卸任前訪台，或美國軍艦靠港等假設性議題，外交部目前並沒有相關規劃，也未曾與美方討論。
立院今日邀請行政院長蘇貞昌施政報告並備詢。陪同前往立院的曾厚仁會前受訪表示，立院備詢時，立委質詢時問題通常一個個問下去讓官員回答無法完整，部長說不尋求與美國建交，是比較早的受訪內容，但是立院之後有通過決議尋求與美國建交，外交部遵守立院通過的決議，「立委詢問通過的決議案，不是很奇怪嗎？」
曾厚仁指出，立委昨天詢問都是如果，我有表示我們不回答假設性的問題，委員一定要我們回答，接著委員又問題其他的問題，這次我一次說清楚，外交部沒有邀請川普總統卸任後來台的規劃，如果有規劃會在適當時機對外說明。
曾厚仁表示，1979年台美斷交以來，我國與美國關係越來越堅強，不是只有我這麼說，就連國際媒體都這麼說，大家不要以為美國政權輪替外交就沒希望，希望媒體能給外交同仁打拼給予鼓勵。
媒體追問，在邀請川普、卿蓬佩奧訪台立場上，是否與部長不同調？曾厚仁強調，沒有不同調，我們已經澄清沒有規劃，一切都以部長說的為準。曾厚仁說，委員的提問常有很多陷阱，找我這個剛回來當政務次長的人做文章，這樣非常不可取。