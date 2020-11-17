美大選後政黨輪替「台灣外交沒希望」？曾厚仁：沒這回事

美國總統大選大致底定，由民主黨候選人拜登勝出。在野黨立委關切，若美國要與中華民國建交，外交部政務次長曾厚仁昨（15）日在立院備詢時表示歡迎，但是外交部長吳釗燮日前接受美國媒體訪問時，卻表示不尋求與美國建交，遭外界質疑外交部高層不同調。對此，

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立院外交及國防委員會昨日邀請外交部、經濟部、行政院經貿談判辦公室、衛生福利部、行政院農業委員會報告「美國大選後台美經貿關係之走向」，並備質詢。外交部長吳釗燮請假，由政務次長曾厚仁代為專案報告並備詢。

國民黨立委曾銘宗詢問，川普將要卸任，若川普卸任前與現任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布訪台、美方宣布與中華民國建交、美國軍艦停靠台灣港口，外交部態度為何？曾厚仁起初表示不願回答這類「假設性」問題，但是後來對以上問題均回應表示，歡迎相關作為，沒有理由拒絕。

媒體追問，在邀請川普、卿蓬佩奧訪台立場上，是否與部長不同調？曾厚仁強調，沒有不同調，我們已經澄清沒有規劃，一切都以部長說的為準。曾厚仁說，委員的提問常有很多陷阱，找我這個剛回來當政務次長的人做文章，這樣非常不可取。