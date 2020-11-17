校園憾事又一樁！海科大情侶燒炭亡

台北海洋科技大學昨（17）日深夜傳出校園意外，一對就讀北海科大的情侶在昨日晚間被發現燒炭雙亡，北海科大表示，未來將針對兩位學生就讀的兩個系的學生進行創傷輔導。

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此次意外殞命的分別為19歲的董姓男大生與20歲的林姓女大生，因林女昨日未到校上課，林女父親也聯絡不上女兒，昨晚在警察和救護人員陪同下到至租屋處尋人，入內卻發現兩人陳屍房內，已沒有生命跡象。

據了解，兩人是情侶關係，且均是學校長期心輔的對象，知情人士表示，兩人的輕聲動機很可能和感情相關。北海科大校長林俊彥針對此事表示，非常心痛，並將全力配合警察辦案，另外會針對海洋運動休閒系及海空物流與行銷系兩系學生進行相關創傷後輔導，預防類似的事件再度發生。





北海科大教官王禮豪表示，學校在新生始業式時，都會做預防自殺的心理輔導，校內教官在季節轉換之餘、及情緒障礙者易發病期間，也會對全體同學特別進行關懷及宣導，機制更落實在每個導師的身上。



